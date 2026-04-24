El futbol mexicano regresa este viernes 24 de abril con una jornada que llega en un punto incómodo para varios equipos. El Torneo Clausura 2026 entra a la Jornada 17 (J17), la última antes de que se definan los lugares en la fase final, y eso cambia el tono de cada partido: algunos necesitan resultados concretos, otros dependen de combinaciones, y varios más solo buscan no despedirse con una mala imagen.

Partidos HOY viernes 24 de abril – Liga MX EN VIVO

La carga de partidos de mitad de semana dejó secuelas visibles. Hubo planteles obligados a mover piezas, jugadores que terminaron al límite y rendimientos irregulares que ahora pasan factura. Con ese contexto, la actividad arranca con un solo encuentro este viernes por la noche, suficiente para darle forma a la Tabla General y marcar el rumbo de lo que viene a partir de la próxima semana. Desde ese momento, cada resultado modifica el panorama de forma directa.

Si decides ver el partido de este viernes, Puebla recibe a Querétaro a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que no cambia demasiado en la parte alta, pero que igual tiene su interés para los amantes de la Liga MX. Se puede seguir por televisión abierta, además de canales en plataformas de streaming. Más que por la clasificación, el atractivo de este duelo está en ver cómo cierran ambos equipos su participación y qué sensaciones dejan de cara a lo que viene.

Puebla vs Querétaro | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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