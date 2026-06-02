Así reaccionó el periodismo deportivo a la liberación de Julio Ibáñez

La noticia de la liberación de Julio Ibáñez y Dani García ha generado una ola de alivio y alegría en el ámbito del periodismo deportivo con diversas personalidades expresando sus sentimientos y reflexiones sobre el regreso de sus colegas.

Las redes sociales y los comunicados se han llenado de mensajes que van desde el agradecimiento hasta la profunda empatía por la experiencia vivida .

David Faistelson

David Faitelson fue uno de los primeros en manifestar su alegría, confirmando que "Julio Ibáñez y Dani García están por volver a casa".

En su mensaje, Faitelson extendió un "muchísimas gracias al esfuerzo de Televisa Univisión" y, de manera destacada, un "gran reconocimiento al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, cuyo trabajo ha logrado recuperar a nuestros compañeros".

Este agradecimiento subraya la intervención de actores clave en la resolución de la situación.

José Ramón Fernández

José Ramón Fernández, con su característico estilo, utilizó una comparación para ilustrar la expectación y el anhelo por el regreso de Ibáñez.

Comentó que "La selección de Sudáfrica ya está en México. Lo que son las cosas, pisó territorio nacional antes que Julio Ibáñez", resaltando de forma indirecta la larga espera y el deseo de ver a su compañero de vuelta en casa.

Francisco Javier González

Francisco Javier González ofreció una de las reacciones más emotivas y detalladas , dirigiéndose directamente a "Profe Ibáñez, Dani García".

En su texto, González reflexionó sobre la dureza de la experiencia : "No sé qué tanto pasaron. No sé qué tanto pensaron. Los días habrán sido largos. Más que la peor pesadilla porque de esas despertamos".

Hizo hincapié en la diferencia entre una pesadilla y la realidad que vivieron: "Lo que vivieron ustedes fue real. Sin fin determinado. Sin comunicación. Sin respuestas. Con sus familias más angustiadas que ustedes porque no sabían que es lo que estaba sucediendo. La incertidumbre mata ".

González también imaginó la desesperación y la impotencia que debieron sentir, y destacó la importancia del apoyo mutuo: "El apoyarse como equipo no solamente de trabajo, sino de supervivencia, habrá sido fundamental".

Expresó el inmenso alivio al ver a Julio en redes sociales y les dio la bienvenida: "Bienvenidos a casa, Julio y Dani. Respiren hondo para recuperar el ritmo. Viene un Mundial que cubrir como ustedes lo saben hacer".

Concluyó su mensaje con una nota de esperanza y continuidad: "La vida continúa con sus sueños intactos. Fue una pausa. Eterna, injusta e inexplicable. Pero con el final que todos los que los queremos deseábamos. Que dicha tenerlos de regreso. Amén".

En su reflexión, González también reveló que la empresa decidió no hacer presión mediática , confiando en sus métodos: “Hubiéramos querido gritar para que los soltaran, hacer presión mediática. Pero la empresa supo qué hacer, cómo hacerlo y acompañarlos. Desde la Pandemia quedé más convencido que nunca, de que estamos en un gran lugar. Nos cuida cuando acecha el peligro sin importar nada más. Por eso es que callamos todos. No éramos el conducto adecuado.”

Rubén Rodríguez

Finalmente, Rodríguez se sumó a las felicitaciones con un mensaje conciso pero lleno de significado: "Que gran noticia. Bienvenidos a casa Julio y Daniel, que el trago amargo y difícil pase pronto. Buen viaje de regreso".

En conjunto, las reacciones del periodismo deportivo reflejan un profundo sentido de camaradería y alivio por el regreso de Julio Ibáñez y Dani García, marcando el fin de una experiencia angustiante y el inicio de su retorno a la normalidad y a sus labores profesionales.

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AR