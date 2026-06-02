Erik Lira en la mira de Europa: Cruz Azul activa su plan B ante una posible salida

Erik Lira, considerado por muchos como el mejor contención de la Liga MX , se encuentra en el centro de atención no solo por su inminente participación como titular en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, incluso por encima del capitán del Tri, Edson Álvarez, sino también por el creciente interés de clubes europeos.

Esta situación ha llevado a Cruz Azul y al ingeniero Víctor Velázquez a poner en marcha un plan B para asegurar la continuidad de su proyecto y la búsqueda del bicampeonato en la Liga MX.

¿Qué equipo se ha interesado en Erik Lira?

El interés del fútbol europeo por Lira no es nuevo, pero se ha intensificado con la cercanía del Mundial , un escaparate perfecto para que el mediocampista muestre su talento a nivel global.

Desde hace meses, varios equipos de la Eredivisie en los Países Bajos han estado siguiendo de cerca al jugador .

Sin embargo, un club que ha tomado fuerza en esta carrera es el Girona de LaLiga de España, que ha expresado su deseo de incorporar a sus filas al canterano de los Pumas de la UNAM .

Cruz Azul ve con buenos ojos a Denzell García

Ante la posibilidad real de que Erik Lira emigre al viejo continente después de la Copa del Mundo, Cruz Azul ha identificado a Denzell García, mediocampista de los Bravos de Juárez , como su principal candidato para reemplazarlo.

García ha tenido un desempeño destacado en la Liga MX y recientemente fue sparring de la Selección Mexicana previo al Mundial, lo que subraya su potencial y su adaptación al futbol de alto nivel.

La Máquina ha entrado en la puja por Denzell García , quien también ha sido seriamente vinculado con Chivas y el Club América.

La llegada de García encajaría perfectamente en el proyecto de Cruz Azul, permitiéndoles mantener una base competitiva y la profundidad necesaria en su plantilla.

Esta movida estratégica de Cruz Azul representa un golpe significativo para sus rivales directos.

Para el Club América, que necesita talento y profundidad, la posible adquisición de García por parte de Cruz Azul sería una pérdida importante.

En el caso de Chivas, aunque Denzell es una prioridad , el equipo podría considerar cubierta esa posición con Rubén González y Omar Govea.

Cruz Azul ya está trabajando de cara al Apertura 2026 y está pendiente de la oficialización de la continuidad de Joel Huiqui como director técnico.

La anticipación a la posible salida de Erik Lira con la búsqueda de un reemplazo de calidad como Denzell García demuestra la visión a futuro del club y su compromiso con el éxito continuo en la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR: Trionda conquista el cielo de la CDMX en cuenta regresiva rumbo al Mundial (FOTOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AR