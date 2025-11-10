Revelan que Messi no pidió permiso al Barcelona para entrar al Camp Nou

Como si estuviera en su casa, Lionel Messi regresó al Camp Nou sin avisar a nadie, ni pedir permiso. Eso al menos con fuentes del entorno directo del astro argentino, quienes señalan que el futbolista multicampeón con el Barcelona, llegó a las instalaciones del coliseo azulgrana el pasado domingo, al filo de la medianoche, y se tomó la foto que está dando vuelta al mundo del futbol.

Messi habría aprovechado el viaje rumbo a Alicante para concentrarse con la Selección Argentina para tomar un pequeño desvío rumbo a Barcelona y regresar al estadio en el que vivió algunos de los puntos más altos de su carrera como futbolista.

La gran incógnita que todavía no se ha resuelto es cómo Messi accedió al recinto ubicado en el barrio de Les Corts sin que existiera una coordinación con la entidad.

Messi anunció este lunes por la mañana en Instagram su visita al estadio azulgrana con un texto acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", reza la publicación, que concluye con dos corazones azulgranas.

En ese sentido, la selección campeona del mundo pasará unos días entrenando en el complejo deportivo de Alicante antes del amistoso que sostendrá frente a Angola el próximo viernes 14 de noviembre.

No obstante, la aparición de Messi en el Camp Nou ha emocionado a los fanáticos del club blaugrana, sobre todo porque parece que el jugador desearía regresar al FC Barcelona para ejercer alguna función dentro de la organización porque la considera su casa.

En esta misma visita habría sido acompañado por Rodrigo de Paul y Pepe Costa.

