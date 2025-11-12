Revelan por qué el árbitro no expulsó a Carrasquilla tras fractura de Kevin Mier

El cierre de la fase regular de la Liga MX quedó marcado por una fuerte controversia. Durante el duelo entre Cruz Azul y Pumas, correspondiente a la jornada 17, el portero celeste Kevin Mier sufrió una grave fractura que ha generado indignación entre los aficionados y fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje.

El incidente ocurrió en los minutos finales del primer tiempo, cuando Mier intentó despejar un balón dentro del área. En ese momento, el jugador panameño Adalberto Carrasquilla se barrió con fuerza, impactando directamente la pierna del guardameta. La acción terminó con una fractura de tibia para el arquero , quien tuvo que abandonar el terreno de juego entre gestos de dolor.

Lo que más sorprendió a la afición fue que el árbitro Fernando Hernández no mostró tarjeta roja al mediocampista de Pumas, pese a la gravedad del contacto. En redes sociales, la decisión fue duramente criticada, pues las repeticiones televisivas mostraban con claridad el golpe directo sobre la pierna de Mier.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Hernández explicó posteriormente que no recibió la toma correcta del VAR en el momento de revisar la jugada . Según el reporte, el silbante aseguró que en las imágenes que le fueron enviadas no se apreciaba con claridad la entrada de Carrasquilla sobre la espinilla del portero.

“Fernando Hernández mencionó que no le mandaron la toma correcta, que por esa razón no valoró bien la jugada”, señaló Medrano.

Sin embargo, el equipo del VAR contradijo la versión del árbitro. De acuerdo con los operadores de dicho sistema, todas las tomas disponibles sí fueron enviadas a la cabina principal, por lo que la decisión final de no expulsar a Carrasquilla habría sido completamente responsabilidad del propio Hernández.

SV