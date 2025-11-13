Después de conseguir de manera casi milagrosa su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, la Selección Mexicana enfrentará a Argentina, donde buscará su pase a los Octavos de Final.El combinado nacional avanzó con apenas tres puntos, producto de dos derrotas y una victoria. México inició el torneo con una caída 2-1 ante Corea del Sur, posteriormente obtuvo su único triunfo por la mínima frente a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota 3-1 contra Suiza.La clasificación del Tricolor se definió por una tarjeta amarilla menos que Arabia Saudita. Ambos equipos terminaron con 3 unidades, 3 goles anotados y 5 recibidos, pero México acumuló 7 amonestaciones por las 8 del conjunto saudí, criterio que le otorgó el pase a la siguiente fase.Ahora, el equipo dirigido por Carlos Cariño enfocará toda sus recursos en la Albiceleste, rival de alto nivel que llega fortalecido tras liderar el Grupo D con paso perfecto.Argentina cerró la fase de grupos con tres victorias, 11 goles a favor y solo 2 en contra. En su debut venció 3-2 a Bélgica, después superó 1-0 a Túnez y finalmente goleó 7-0 a Fiyi.Este duelo marcará la segunda vez que México y Argentina se enfrentan en un partido de eliminación directa en un Mundial juvenil. Su encuentro más reciente fue en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde la Albiceleste se impuso 2-0 y el Tricolor sufrió dos expulsiones.Entre los jugadores a seguir del conjunto argentino destacan el mediocampista Uriel Ojeda, quien marcó un "hat-trick" en su último partido de la fase de grupos, y el defensor Mateo Martínez, que ha sobresalido tanto en defensa como en ataque, anotando un doblete en el duelo más reciente del equipo sudamericano.El partido entre México y Argentina se disputará este viernes 14 de noviembre, a partir de las 08:45 horas (tiempo del centro de México), y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX Premium.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF