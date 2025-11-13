Después de conseguir de manera casi milagrosa su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, la Selección Mexicana enfrentará a Argentina, donde buscará su pase a los Octavos de Final.

El combinado nacional avanzó con apenas tres puntos, producto de dos derrotas y una victoria. México inició el torneo con una caída 2-1 ante Corea del Sur, posteriormente obtuvo su único triunfo por la mínima frente a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota 3-1 contra Suiza.

¿Por qué México calificó a dieciseisavos en el Mundial Sub-17?

La clasificación del Tricolor se definió por una tarjeta amarilla menos que Arabia Saudita. Ambos equipos terminaron con 3 unidades, 3 goles anotados y 5 recibidos, pero México acumuló 7 amonestaciones por las 8 del conjunto saudí, criterio que le otorgó el pase a la siguiente fase.

Ahora, el equipo dirigido por Carlos Cariño enfocará toda sus recursos en la Albiceleste, rival de alto nivel que llega fortalecido tras liderar el Grupo D con paso perfecto.

Argentina cerró la fase de grupos con tres victorias, 11 goles a favor y solo 2 en contra. En su debut venció 3-2 a Bélgica, después superó 1-0 a Túnez y finalmente goleó 7-0 a Fiyi.

Este duelo marcará la segunda vez que México y Argentina se enfrentan en un partido de eliminación directa en un Mundial juvenil. Su encuentro más reciente fue en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde la Albiceleste se impuso 2-0 y el Tricolor sufrió dos expulsiones.

Entre los jugadores a seguir del conjunto argentino destacan el mediocampista Uriel Ojeda, quien marcó un "hat-trick" en su último partido de la fase de grupos, y el defensor Mateo Martínez, que ha sobresalido tanto en defensa como en ataque, anotando un doblete en el duelo más reciente del equipo sudamericano.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs Argentina del Mundial Sub-17?

El partido entre México y Argentina se disputará este viernes 14 de noviembre, a partir de las 08:45 horas (tiempo del centro de México), y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX Premium.

