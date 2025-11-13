Este jueves se llevó a cabo una larga e intensa reunión en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol entre el presidente de Cruz Azul, Ing. Víctor Velázquez, y Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, en la que se trató el incidente que dejó a Kevin Mier con una fractura de tibia por una entrada a destiempo de Adalberto Carrasquilla en el juego entre la Máquina y los Pumas el sábado pasado.

De acuerdo con el directivo celeste, el club expuso sus propuestas e inconformidades con respeto en la sesión. Sin embargo, no solo se abordó la jugada que dejó lesionado a Mier, sino que también se habló sobre otros detalles. Aseguró que dentro de la junta se mencionó que sí habrá sanciones, pero no se especificó cuál será ni cuándo se aplicará.

“Va a haber sanciones, claro. Pero no nos dijeron ni cómo ni cuándo ni con quién. Cruz Azul es muy institucional, respetamos, por supuesto. Pero, también exigimos que se cumplan con ciertas normativas y reglamentos. Se va a estar revisando todo lo que ha pasado y no solamente lo que ocurrió en el partido del sábado pasado, sino en todo el torneo".

“Nosotros siempre estaremos con el afán de proponer y sumar. Fue larga la plática porque sí son muchos detalles de los cuales hicimos mención. Todas las propuestas que hicimos se van a revisar, porque para eso estamos todos los clubes, al final, lo que queremos todos es que el futbol mexicano tenga mayor competitividad”, indicó Velázquez.

Carrasquilla no jugará contra Pachuca

Aunque no se ha establecido si Carrasquilla será inhabilitado por la lesión que dejará a Kevin Mier fuera de las canchas hasta por 4 o 5 meses, el jugador panameño no podrá disputar el encuentro entre Pumas y Pachuca correspondiente al Play-In por acumulación de tarjetas amarillas. Además, tendrá que pagar una multa de 200 UMAs, de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento.

SV