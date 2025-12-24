Los últimos cinco torneos de la Liga MX se han repartido entre solo dos equipos. El Club América, con su histórico tricampeonato, y el Toluca, con su reciente bicampeonato, han dominado por completo el futbol mexicano.

Después de un 2025 que cerraron con las manos vacías, los de Coapa quieren recuperar el trono y, para ello, ya han preparado su lista de deseos para esta Navidad de cara al Clausura 2026.

Lo que debe hacer América

Las Águilas del América necesitan reforzar su plantilla para recuperar el protagonismo perdido en el último año. Entre sus prioridades destaca la búsqueda de un "10". Además, el equipo urge del despertar goleador de sus delanteros Henry Martín, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre para volver a ser competitivos.

¿Qué debe pasar en Cruz Azul?

No solo los de Coapa quieren alcanzar la gloria. Cruz Azul sueña con la consolidación del proyecto de Nicolás Larcamón para evitar llegar a un lustro sin títulos de liga. En su carta de peticiones destaca la llegada de un centro delantero tras la salida de Ángel Sepúlveda, una pieza clave que necesitan recuperar para ser candidatos serios al título.

No fue suficiente en Chivas

El Guadalajara dejó buenas sensaciones y mostró disciplina bajo el mando de Gabriel Milito. La directiva correspondió con los fichajes de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, pero esto no parece ser suficiente. Chivas requiere reforzar su zona defensiva y el mediocampo con otro volante de contención que aumente la competencia interna y les dé solidez en los momentos críticos.

¿Y los Pumas?

Los Pumas parecen haber dejado un pergamino entero debajo del árbol de Navidad. Antes de las fiestas, ya han recibido algunos refuerzos, por lo que su deseo principal es que estos rindan de inmediato y que el proyecto de Efraín Juárez muestre fortaleza. Además, buscan un elemento de calidad que acompañe a Adalberto Carrasquilla en la creación de juego en el medio campo.

Los cuatro grandes del futbol mexicano sueñan en grande rumbo al próximo Clausura 2026. Este torneo tendrá una Liguilla atípica y será la vitrina final para que los jugadores busquen brillar y pelear por un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.

