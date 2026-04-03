Atrás quedaron aquellos partidos emotivos de la Fecha FIFA, en donde el pase al Mundial estaba en juego. Ahora la Liga MX ha retomado su actividad, dando el banderazo de salida a la jornada 13 del Clausura 2026 este viernes 3 de abril.

En el primer encuentro de la cartelera, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla y el FC Juárez empataron 1-1; Iker Moreno adelantó a la Franja al minuto 55, pero los Bravos rescataron la igualada gracias a una anotación de Madson al 77, resultado que deja a Juárez con 15 puntos y a los camoteros con 13 en la parte baja de la tabla.

Simultáneamente, en el Estadio Victoria, el Necaxa derrotó 2-1 al Mazatlán FC con goles de Javier Ruiz y Alexis Peña, mientras que Fábio Gomes descontó para los sinaloenses; con este triunfo, los Rayos escalaron a la novena posición con 16 unidades, dejando a los Cañoneros estancados con 11 puntos y pocas posibilidades de fase final.

Sin embargo, el resultado más trascendente de la noche ocurrió en la frontera, donde los Xolos de Tijuana vencieron 1-0 a los Tigres de la UANL. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu dio la gran campanada gracias a un potente disparo de fuera del área de Kevin Castañeda, quien venció a Nahuel Guzmán para sentenciar el encuentro. Con esta victoria, Tijuana llega a 15 puntos y se coloca en la décima posición, metiéndose de lleno en la pelea por la zona de liguilla.

Por el contrario, los Tigres se mantienen con 17 unidades en el séptimo puesto, pero su derrota los deja vulnerables ante el avance de equipos como Monterrey y América. Este viernes de futbol confirma que la recta final del torneo será sumamente disputada, con los equipos fronterizos alzando la mano para ser protagonistas en la "Fiesta Grande" el futbol mexicano.

