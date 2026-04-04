La Jornada 13 del Clausura 2026 comenzó el viernes con los primeros encuentros de la fecha y sigue este sábado 4 de abril con la mayor carga de partidos programados.

El sábado presenta una cartelera cargada desde la tarde, con partidos en simultáneo que obligan a elegir entre uno u otro juego.

Los partidos de la Liga MX que se disputan este día

A las 17:00 horas, Querétaro recibe a Toluca en un duelo que podrá seguirse exclusivamente por televisión de paga y streaming, a través de FOX y FOX One, sin opción en señal abierta.

A la misma hora, Monterrey se enfrenta a Atlético San Luis con alternativas más amplias. El encuentro se transmitirá por televisión abierta en Canal 5, además de TUDN en sistema de paga y plataformas digitales como ViX Premium y Layvtime YouTube.

Para las 19:00 horas, León se mide ante Atlas en un partido disponible únicamente en televisión de paga y streaming, mediante FOX One y FOX+, sin transmisión en señal abierta.

Minutos después, a las 19:05 horas, Cruz Azul recibe a Pachuca en un encuentro que sí contará con señal abierta a través de Canal 5. También podrá verse en TUDN y en servicios digitales como ViX Premium y Layvtime YouTube.

La jornada sabatina cierra a las 21:10 horas con el choque entre Santos y América, uno de los duelos más atractivos del día. Tendrá transmisión en televisión abierta por Canal 5, así como en televisión de paga por TUDN y ESPN, y en streaming mediante ViX Premium, Disney+ Premium y Layvtime YouTube.

Partidos hoy sábado 4 de abril – Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX

Monterrey vs San Luis | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

León vs Atlas | 19:00 | FOX One

Cruz Azul vs Pachuca | 19:05 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Santos vs América | 21:10 | TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Resultados y más de la Liga MX

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* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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