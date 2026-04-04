La Jornada 13 del Clausura 2026 comenzó el viernes con los primeros encuentros de la fecha y sigue este sábado 4 de abril con la mayor carga de partidos programados.El sábado presenta una cartelera cargada desde la tarde, con partidos en simultáneo que obligan a elegir entre uno u otro juego.A las 17:00 horas, Querétaro recibe a Toluca en un duelo que podrá seguirse exclusivamente por televisión de paga y streaming, a través de FOX y FOX One, sin opción en señal abierta.A la misma hora, Monterrey se enfrenta a Atlético San Luis con alternativas más amplias. El encuentro se transmitirá por televisión abierta en Canal 5, además de TUDN en sistema de paga y plataformas digitales como ViX Premium y Layvtime YouTube.Para las 19:00 horas, León se mide ante Atlas en un partido disponible únicamente en televisión de paga y streaming, mediante FOX One y FOX+, sin transmisión en señal abierta.Minutos después, a las 19:05 horas, Cruz Azul recibe a Pachuca en un encuentro que sí contará con señal abierta a través de Canal 5. También podrá verse en TUDN y en servicios digitales como ViX Premium y Layvtime YouTube.La jornada sabatina cierra a las 21:10 horas con el choque entre Santos y América, uno de los duelos más atractivos del día. Tendrá transmisión en televisión abierta por Canal 5, así como en televisión de paga por TUDN y ESPN, y en streaming mediante ViX Premium, Disney+ Premium y Layvtime YouTube.Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Transmisiones sujetas a cambios ** Horarios del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF