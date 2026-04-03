Xolos de Tijuana consiguió esta noche un importante triunfo 1-0 ante los Tigres de la UANL, en el estadio Caliente, en la jornada 13 del Clausura 2026.Tijuana, que aun tiene esperanzas de meterse a la liguilla, no tuvo un gran encuentro, pero le fue suficiente ante unos inoperantes Tigres que poco a poco se van desfondando en el torneo.El único gol del encuentro fue obra de Kevin Castañeda al 22 con un tiro desde fuera del área que Nahuel Guzmán no alcanzó a detener tras su estirada.Xolos estuvo más cerca de aumentar el marcador, pero sus remates no tuvieron la dirección adecuada.Mientras que Tigres hizo el esfuerzo para empatar, pero careció de efectividad y de ritmo de juego para detener los embates del local.Con la victoria Xolos llegó a 15 unidades, instalándose en la décima posición, que le da alguna esperanza de meterse entre los ocho mejores.Mientras que Tigres corre el riesgo de perder posiciones si América y Monterrey suman de a tres en esta jornada; además, a media semana enfrentará el partido de ida de la Copa de campeones de la Concacaf recibiendo al Seattle en el volcán.