Temprano por la mañana de este sábado 4 de abril, el Manchester City aplastó al Liverpool en un encuentro celebrado por los cuartos de final de la FA Cup. El equipo de Pep Guardiola se clasificó a la segunda ronda con miras a obtener el segundo título de la temporada, luego de quedar eliminado de la UEFA Champions League y de que la competición liguera local se haya alejado.

El delantero nórdico, Erling Haaland, se desquitó de sus últimos meses, no demasiado brillantes para un futbolista de su estilo, con un triplete para doblegar a los ‘Reds’ y poner aún más en entredicho a Arne Slot, al que solo le queda la Champions League para salvar la temporada.

Primera parte: Doblete de Haaland para el City

Pese a un inicio bueno, en el que el Liverpool pudo adelantarse con un par de disparos de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, el City se adelantó cerca del descanso cuando Virgil Van Dijk derribó dentro del área a Nico O’Reilly y el árbitro Michael Oliver señaló penalti.

Desde los once metros, Haaland se resarció del penalti que falló esta temporada contra el propio Mamardashvili y adelantó a su equipo, para minutos después sentenciar el partido.

Antoine Semenyo, con una buena carrera hasta línea de fondo, puso un centro directo a la cabeza de Haaland que el delantero no falló.

Segunda parte: Sentencia prematura para el Liverpool

Acabada la primera parte, el Liverpool se amparaba en soñar con una remontada épica, pero el City se encargó de aniquilarla nada más volver del descanso. Semenyo cambió el traje de asistidor por el de goleador e hizo el 3-0 para acabar de rematar la fiesta de los ‘Sky Blues’, que hace tres semanas se veían abocados a una temporada en blanco y ahora confían como mínimo en un doblete.

Tras conquistar la Copa de la Liga contra el Arsenal, están a dos partidos de levantar la FA Cup y con confianza renovada en pelear la Premier League hasta el final contra el Arsenal y sin la distracción de la Champions.

Para empeorar la tarde de los de Slot, el egipcio Mohamed Salah, en su primera aparición tras anunciar que se marcha a final de temporada, falló un penalti ya con 4-0 en el marcador.

Otros partidos

Haaland, además, completó su ‘hat trick’ y parece en su mejor estado para la recta final de temporada y para el Mundial 2026.

Este sábado también buscarán su pase a las semifinales el Chelsea, contra el Port Vale, y el Arsenal, frente al Southampton.

Ficha técnica del Manchester City vs Liverpool

4 - Manchester City : Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Nico, m.63), Bernardo, Cherki (Reijnders, m.71); Semenyo (Foden, m.71), Doku (Savinho, m.61) y Haaland (Marmoush, m.76).

: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Nico, m.63), Bernardo, Cherki (Reijnders, m.71); Semenyo (Foden, m.71), Doku (Savinho, m.61) y Haaland (Marmoush, m.76). 0 - Liverpool : Mamardashvili; Gomez (Frimpong, m.62), Konaté,Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Mac Allister, m.67), Jones, Szoboszlai; Salah (Chiesa, m.77), Wirtz (Ngumoha, m.67) y Ekitike (Gakpo, m.67).

Goles: 1-0. Haaland, m.39, 2-0. Haaland, m45+2, 3-0. Semenyo, m.50, 4-0. Haaland, m.57

: Mamardashvili; Gomez (Frimpong, m.62), Konaté,Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Mac Allister, m.67), Jones, Szoboszlai; Salah (Chiesa, m.77), Wirtz (Ngumoha, m.67) y Ekitike (Gakpo, m.67). Goles: 1-0. Haaland, m.39, 2-0. Haaland, m45+2, 3-0. Semenyo, m.50, 4-0. Haaland, m.57 Árbitro : Michael Oliver amonestó a Gravenberch (m.24), Kerkez (m.65) y Konaté (m.87) por parte del Liverpool y a Rodri (m.34), Bernardo (m.67) y Nico (m.87) por parte del Manchester City.

: Michael Oliver amonestó a Gravenberch (m.24), Kerkez (m.65) y Konaté (m.87) por parte del Liverpool y a Rodri (m.34), Bernardo (m.67) y Nico (m.87) por parte del Manchester City. Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

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OB