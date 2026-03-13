República Dominicana es el primer semifinalista del Clásico Mundial 2026

La República Dominicana se convirtió en el primer equipo clasificado a las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras dejar tendido a su similar de Corea del Sur en la séptima entrada con un jonrón de Austin Wells que produjo tres anotaciones para consumar una apaleada de 10-0 en el IoanDepot park de Miami.

Los dominicanos continúan con un paso sólido y avasallador. Gracias al triunfo a costa de los surcoreanos, el conjunto caribeño regresó a la antesala de la Final de un Clásico Mundial por primera vez desde 2013, cortando con una racha negativa en ediciones previas en las que tuvieron que despedirse del torneo de forma prematura.

Frente a Corea del Sur, la novena dirigida por Albert Pujols no tuvo piedad ni permitió especulaciones. Con una ofensiva encendida desde los primeros capítulos del encuentro, firmó una victoria cómoda que inició con un doblete de Junior Caminero que le permitió a Vladimir Guerrero Jr. llegar quieto a home en la segunda entrada.

El pitcher surcoreano Hyun Jin Ryu presentó dificultades para frenar al poderoso bateo dominicano y en el resto del inning también fue víctima de Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr., quienes produjeron dos anotaciones más para poner la pizarra 3-0.

Para el tercer rollo, Ryu abandonó la lomita con la intención de que el bullpen se encargara de contener el ataque caribeño; sin embargo, la estrategia no dio resultado, ya que República Dominicana fabricó un rally de cuatro carreras, dos de ellas impulsadas tras recibir pasaportes.

En el montículo de República Dominicana se presentó Cristopher Sánchez, quien trabajó a lo largo de cinco entradas en las que toleró únicamente dos hits y una base por bola; mientras que, ponchó a ocho rivales para imponer su poderío con lanzamientos certeros que dejaron sin capacidad de reacción a los asiáticos.

Luego de que los surcoreanos lograran colgar el cero por tres episodios consecutivos, la cereza del pastel para República Dominicana llegó con Austin Wells bateando un cuadrangular que llevó consigo a dos hombres abordo para que se aplicara la mercy rule y se acabara anticipadamente el juego en el séptimo inning.

MF