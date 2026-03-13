La Copa Zapopan regresa para impulsar el ciclismo nacional

La Copa Zapopan de Ciclismo 2026 se presenta este fin de semana para reunir a más de 500 atletas que contenderán por una bolsa de premios de 710 mil pesos y con el objetivo de ser partícipes de una de las competencias más importantes de la disciplina a nivel nacional, posicionándose con prestigio y destacándose por promover este deporte que, en años anteriores, había quedado ligeramente relegado.

Esta será la quinta edición de la Copa Zapopan, la cual se ha ido consolidando entre la comunidad de pedalistas, no solo local o nacional, sino también internacional, ya que se espera que equipos mexicanos y de otros países se den cita en el corazón de la ciudad zapopana, dejando un espíritu competitivo, pero también una derrama económica de hasta 10.1 millones de pesos.

Las actividades comenzarán este sábado 14 de marzo en punto de las 6:30 horas con una ruta de 6.4 kilómetros que iniciará sobre la avenida Hidalgo, frente a Palacio Municipal, y se extenderá por vialidades como Américas y Ávila Camacho.

Para el domingo 15 de marzo, las acciones continuarán a la misma hora de salida y con un recorrido un poco más corto, puesto que se desarrollará a lo largo de 6.03 km, teniendo también como punto de partido el Palacio Municipal de Zapopan, y este trayecto ocupará, adicionalmente, la avenida Américas, y los ciclistas tendrán que doblar antes de llegar a Plaza Patria.

Cabe destacar que, se prevé la participación de un 35% de mujeres y 65% de hombres. Sin embargo, la premiación será completamente equitativa, es decir, la misma cantidad para los y las que finalicen su recorrido en los primeros lugares. El primer lugar general, en categoría femenil y varonil, podrá ser acreedor de 90 mil pesos.

La Copa Zapopan está conformada por 10 diferentes categorías que van desde juveniles, hasta máster y elite, por lo que se podrán observar a ciclistas de jerarquía que buscarán dejar todo para realizar su mejor esfuerzo sobre las principales calles de la ciudad.

Rutas

Sábado 14 de marzo

6.4 km

Inicio: Palacio Municipal de Zapopan.

Circuito: Comienza sobre la Av. Hidalgo en dirección poniente hasta la Calle Constitución, ahí girarán en “U” y tendrán que circular hacia el oriente por la misma Av. Hidalgo hasta la Av. Juan Pablo II, al llegar ahí girarán a la derecha para circular sobre el carril izquierdo de Av. Américas, tomando una curva cerrada que los incorporará a la Av. Ávila Camacho con rumbo hacia Av. Patria, donde se deberá realizar un retorno en “U” para retomar av. Ávila Camacho hacia el centro de Zapopan. Al aproximarse de nuevo a la Av. Américas, deberán circular por el carril lateral de Av. Avila Camacho para realizar un giro a la derecha en la calle Santa Rita y vuelta a la izquierda para circular por la Av. Aurelio Ortega y conectar con la Av. Hidalgo hasta el Palacio Municipal, cerrando el circuito.

Domingo 15 de marzo

6.03 km

Inicio: Palacio Municipal de Zapopan

Circuito: Comienza sobre la Av. Hidalgo en dirección poniente hasta la Calle Constitución, donde girarán en “U” y circularán hacia el oriente por la misma Av. Hidalgo hasta la Av. Juan Pablo II, l ahí girarán a la derecha para continuar por la Av. Américas hacia Av. Patria. Al llegar a ese cruce, deberán realizar un giro en “U” sobre Av. Américas. Al aproximarse a la Av. Hidalgo deberán realizar un giro a la izquierda para llegar a la meta frente al Palacio Municipal de Zapopan, cerrando el circuito.

*En ambos días, el cierre de vialidades se realizará a partir de las 5:00 horas y se reabrirá a las 17:00 horas.

Las calles que se mantendrán cerradas serán únicamente las utilizadas para la competencia.

MF