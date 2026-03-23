Nueva Caledonia inicia preparación en la Academia AGA previo al repechaje ante Jamaica

La Selección Nacional de Nueva Caledonia comenzó este lunes su agenda de entrenamientos en las instalaciones de la Academia AGA, en Zapopan, Jalisco. El equipo oceánico eligió la sede del Atlas para realizar sus sesiones de trabajo los días 23 y 24 de marzo , de cara al partido de repechaje de la FIFA contra la selección de Jamaica, programado para el próximo jueves en el Estadio Akron.

Durante la jornada inaugural, el cuerpo técnico de Nueva Caledonia supervisó ejercicios enfocados en la adaptación al clima y la altitud de la zona metropolitana de Guadalajara. La logística en la Academia AGA permite que el equipo visitante acceda a canchas con especificaciones internacionales y áreas de recuperación física, elementos que integran el proyecto impulsado en este centro de entrenamiento.

Esta visita se suma a la actividad constante que alberga la sede de la Familia Rojinegra , consolidando el espacio como un punto de referencia para el futbol fuera de las competencias locales. La estancia de los representantes de Oceanía busca optimizar su rendimiento físico y táctico antes de buscar su clasificación oficial en el duelo definitivo frente al cuadro caribeño.

Tras concluir su segunda sesión este martes, la Selección de Nueva Caledonia se trasladará al Estadio Akron para el reconocimiento de cancha, finalizando así su ciclo de preparación en territorio jalisciense bajo los estándares profesionales que ofrece el complejo del Atlas.

SV