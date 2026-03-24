Los Chiefs de Kansas City disiparon cualquier incertidumbre en torno al futuro de Travis Kelce al asegurar la permanencia de su histórico ala cerrada mediante un contrato de tres años por 54.7 millones de dólares . A sus 36 años, el veterano parecía cada vez más cercano al retiro, sobre todo tras una temporada 2025 en la que su rendimiento quedó por debajo del nivel que lo ha caracterizado como una de las grandes figuras de la NFL.

Pese a ese contexto, la franquicia decidió apostar por la experiencia, liderazgo y peso específico de Kelce dentro del equipo. Con este nuevo acuerdo, el jugador permanecerá en Kansas City al menos hasta la temporada 2028, consolidándose como una pieza fundamental en la ofensiva.

Además, el contrato contempla un promedio anual de 18.2 millones de dólares, lo que lo posiciona como el tercer ala cerrada mejor pagado de la liga, solo por detrás de Trey McBride, de los Cardinals de Arizona, y George Kittle, de los 49ers de San Francisco, quienes perciben alrededor de 19 millones por temporada.

El propio Kelce fue el encargado de confirmar la noticia con entusiasmo a través de las redes sociales del equipo. En su mensaje, dejó ver que aún mantiene intacta la motivación por competir al más alto nivel y seguir contribuyendo al éxito de la franquicia. Sus palabras reflejan el compromiso de un jugador que, pese al paso del tiempo, continúa enfocado en mantenerse como referente dentro del emparrillado.

Sin embargo, la decisión de renovarlo no estuvo exenta de cuestionamientos. Durante la campaña 2025, Kelce registró 76 recepciones para 851 yardas y cinco touchdowns en 17 partidos de temporada regular, con un promedio de 11.2 yardas por recepción. Estas cifras representan, hasta ahora, los números más discretos de su carrera profesional, lo que alimentó rumores sobre un posible retiro al finalizar la temporada.

Más allá de las estadísticas, el impacto de Kelce dentro del equipo trasciende lo numérico. Su liderazgo en el vestidor y su influencia en momentos clave lo convierten en un elemento invaluable para la organización. Además, su conexión con el quarterback Patrick Mahomes sigue siendo uno de los pilares ofensivos más efectivos de los Chiefs, una sociedad que ha sido determinante en los logros recientes del equipo.

Con esta renovación, Kansas City reafirma su intención de mantenerse como uno de los principales contendientes al título en la NFL. La continuidad de Kelce no solo garantiza experiencia y jerarquía, sino también la posibilidad de que el ala cerrada recupere su mejor versión. Ahora, la expectativa se centra en si el veterano logrará responder a la confianza depositada y seguir ampliando su legado en la liga.

Las cifras

192 encuentros disputados desde el inicio de su carrera en 2013 hasta la temporada 2025.

1080 recepciones completadas, contribuyendo significativamente al esquema ofensivo.

13002 yardas recorridas, adaptándose a diferentes esquemas de juego con gran visión de campo.

12.0 yardas por recepción, reflejando capacidad de generar ganancias sólidas en cada jugada.

82 touchdowns en total, refleja una productividad sobresalinete y conexión con el quarterback.