Renata Zarazúa en Wimbledon 2026 se acerca a romper este récord histórico del tenis mexicano

La organización de Los Campeonatos de Wimbledon ha hecho oficial la lista de entrada para su esperada edición de 2026, la cual se disputará del 29 de junio al 12 de julio. Dentro de la confirmación directa al cuadro de singles destaca de forma imponente el nombre de la raqueta número uno de México, Renata Zarazúa.

Esta participación representa un hito sin precedentes cercanos para el deporte blanco nacional, ya que significará el décimo primer Grand Slam consecutivo en la carrera de la atleta capitalina. La regularidad mostrada por la tenista en la élite internacional no es cosa menor y enciende las alarmas de los libros de historia deportiva del país.

Con este boleto asegurado por mérito propio, la tenista de 28 años mantiene un ritmo arrollador que la consolida en la cúspide del deporte latinoamericano actual, atrayendo la atención de miles de aficionados que siguen con fervor el circuito de la WTA.

El récord de Angélica Gavaldón que empieza a tambalearse

El verdadero ingrediente intrigante de esta participación es la cercanía de una marca que parecía intocable para el tenis femenino en la denominada "era abierta". Zarazúa quedará a solo un paso de igualar el récord histórico propiedad de Angélica Gavaldón, una de las grandes leyendas del tenis mexicano.

Gavaldón logró hilvanar la impresionante cantidad de 13 participaciones consecutivas en Grand Slams en la modalidad de singles, una racha impecable que construyó entre los años 1993 y 1996. Desde entonces, ninguna singlista nacida en México había logrado acercarse de forma tan contundente a esa consistencia en los torneos más exigentes del planeta.

Al asegurar su undécima comparecencia al hilo, Renata se posiciona de forma inmejorable para acechar esa mítica cifra durante los próximos torneos grandes del circuito profesional, reavivando el debate sobre quién es la máxima exponente contemporánea en la modalidad individual.

El exclusivo club de las leyendas del tenis mexicano

La presencia sostenida en los escenarios más importantes del mundo ha permitido a la actual representante nacional ingresar a un selecto grupo de jugadoras que han puesto en alto el nombre del país. Con este torneo, Zarazúa expande su legado en los "Cuatro Grandes".

De hecho, en toda la historia de nuestro tenis, son únicamente cinco tenistas mexicanas las que han logrado superar la barrera de las 10 participaciones totales dentro de los cuadros principales de un Grand Slam. Una cifra que demuestra lo complejo que resulta mantenerse en el máximo nivel competitivo internacional.

Este selecto grupo de honor está conformado de la siguiente manera:

Rosa María Reyes (histórica pionera del tenis nacional).

(histórica pionera del tenis nacional). Yola Ramírez (multicampeona y referente indiscutible de la era clásica).

(multicampeona y referente indiscutible de la era clásica). Giuliana Olmos (actual especialista en la modalidad de dobles).

(actual especialista en la modalidad de dobles). Angélica Gavaldón (ex número del tenis nacional en singles en los 90).

(ex número del tenis nacional en singles en los 90). Renata Zarazúa (quien ingresó formalmente a esta lista de élite a partir de este 2026).

Adicionalmente, Wimbledon significará la décima segunda cita total para Zarazúa en los torneos grandes, recordando que su esperado debut absoluto ocurrió hace seis años sobre la tierra batida de Roland Garros.

El arranque del torneo el próximo 29 de junio en las canchas de Londres marcará un antes y un después para el deporte blanco en nuestro país. Con la mirada fija en el césped y la raqueta bien firme, Renata Zarazúa no solo jugará por avanzar rondas, sino por escribir con letras de oro su nombre al lado de las inalcanzables leyendas del tenis mexicano.

JM