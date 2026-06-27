Mundial 2026: ¿Cuántos partidos quedan tras la primera fase?

Antes del inicio de la fase de eliminación directa, el Mundial 2026 habrá completado 72 partidos correspondientes a la fase de grupos. A partir de ese momento, el torneo entra en su etapa decisiva, en la que 32 selecciones seguirán en la lucha por levantar el trofeo y únicamente quedarán 32 encuentros por disputarse .

El nuevo formato de la Copa del Mundo, estrenado en esta edición con 48 selecciones, incrementó el número total de partidos de 64 a 104. La primera ronda está integrada por 12 grupos de cuatro equipos, donde avanzan los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros, conformando un cuadro de 32 clasificados para las rondas de eliminación directa.

Con la fase de grupos concluida, el calendario queda distribuido de la siguiente manera:

Dieciseisavos de final: 16 partidos

Octavos de final: 8 partidos

Cuartos de final: 4 partidos

Semifinales: 2 partidos

Partido por el tercer lugar: 1 partido

Final: 1 partido

En total, restan 32 encuentros para definir al nuevo campeón del mundo . Cada partido será de eliminación directa, por lo que cualquier empate tras los 90 minutos reglamentarios se resolverá con tiempos extra y, de ser necesario, mediante tanda de penales.

La ronda de dieciseisavos de final se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio, mientras que los octavos de final comenzarán el 4 de julio. Posteriormente se jugarán los cuartos de final, las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final, programada para el 19 de julio, con la que concluirá el torneo.

SV