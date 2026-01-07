Renata Zarazúa consigue otra victoria en Auckland

La tenista mexicana Renata Zarazúa sigue demostrando su buen nivel en el torneo WTA 125 de Auckland, donde logró una victoria en la modalidad de dobles. Esta vez, junto a la checa Jesika Maleckova, superaron a la estadounidense Asia Muhammad y a la neozelandesa Erin Routliffe, la pareja favorita del evento. El marcador final fue de 3-6, 6-2 y 12-10, tras una hora y 29 minutos de juego.

Muhammad y Routliffe lograron siete aces, lo que dificultó varios turnos de saque para Zarazúa y su compañera. A pesar de ello, la mexicana y Maleckova aprovecharon los errores clave de sus oponentes, quienes cometieron cinco dobles faltas que definieron el curso del encuentro.

Después de perder el primer set, Zarazúa y Maleckova ajustaron su táctica en la devolución, lo que les permitió igualar el marcador y llevar el duelo a un final largo y reñido. En el tie-break, ambas mejoraron su precisión en los intercambios cruciales, lo que fue clave para asegurar el pase a la siguiente fase.

Con este triunfo, la dupla mexicana-checa avanzó a los cuartos de final, donde se medirán contra la estadounidense Iva Jovic y la filipina Alexandra Eala.

Este importante resultado refuerza las expectativas sobre el nivel de juego de Zarazúa en esta edición del torneo, mostrando su gran adaptación a los retos de la competencia internacional.

Además, con este paso a la siguiente ronda, la mexicana continúa demostrando su potencial para seguir luchando en el circuito de la WTA.