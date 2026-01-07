El pasado 6 de enero, el Chelsea Football Club anunció la contratación de Liam Rosenior como su nuevo director técnico por seis años, luego de que su trayectoria en el club francés Racing Estrasburgo llegara a su fin.

Rosenior ha sido elogiado por transformar a Estrasburgo, que forma parte del mismo grupo propietario que Chelsea, tras terminar en séptimo lugar la temporada pasada, lo que aseguró una plaza en las copas europeas.

"Liam ha demostrado que puede construir equipos con una forma clara de jugar mientras establece los más altos estándares con los jugadores dentro y fuera del campo. Aunque continuará habiendo un enfoque en el desarrollo de jugadores, las expectativas y ambiciones del club siguen siendo altas", dijo Chelsea en un comunicado.

Anuncio del Chelsea en redes sociales. X / @ChelseaFC

Los trabajos anteriores de Rosenior incluyen un período como entrenador asistente en Derby junto a Wayne Rooney, quien elogió su "increíble" ética de trabajo y atención al detalle.

Rosenior, de 41 años, nunca ha dirigido un club de la Liga Premier. Mudarse a Chelsea traerá mucha más visibilidad y presión para Rosenior .

El quinto entrenador permanente desde que la propiedad de BlueCo asumió en 2022, Rosenior hereda un equipo capaz de lograr éxitos de alto nivel, pero que ha carecido de consistencia. Chelsea marcha quinto en la liga con una brecha de 17 puntos respecto al líder Arsenal.

" Estoy emocionado de trabajar con este grupo de jugadores y personal extremadamente talentoso, de construir conexiones fuertes dentro y fuera del campo, y de crear un ambiente donde todos se sientan unidos y motivados por el mismo objetivo ", dijo Rosenior.

"Esta oportunidad para mí es algo que no puedo rechazar en este momento de mi vida", dijo Rosenior en una conferencia de prensa en Estrasburgo. Añadió que la perspectiva de reunirse con su familia era un incentivo adicional.

"Significa que puedo ir a casa y ver a mis hijos. Estoy lejos de mis hijos, los extrañé. Y quería que el sacrificio de no verlos valiera la pena, con el éxito que tenemos aquí", manifestó.

Rosenior deja a su equipo en el séptimo lugar en la liga francesa y clasificado para la fase eliminatoria de la Conference League de la UEFA.

"No creo que nadie pueda cuestionar lo duro que he trabajado para el club, mi integridad en la forma en que he trabajado para este club. No creo que nadie pueda cuestionar la decisión que he tomado de avanzar en mi carrera", afirmó Rosenior.

