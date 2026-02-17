Un grupo de "perros robot" ayudará a policías nacionales en tareas de vigilancia y prevención del delito durante el Mundial 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, anunciaron hace algunos días las autoridades del estado de Nuevo León.

Los robots cuadrúpedos están diseñados para entrar en lugares peligrosos y transmitir video en vivo que las fuerzas de seguridad podrán observar antes de actuar.

Los "perros robot" fueron adquiridos por el ayuntamiento de Guadalupe, un municipio colindante con la industrial ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que alberga al Estadio BBVA, una de las sedes del Mundial 2026.

Un video divulgado por ese gobierno local muestra a uno de los robots caminar en cuatro patas a través de un edificio abandonado y subir escalones con cierta dificultad.

Mientras, el dispositivo transmite imágenes en vivo a un grupo de policías que camina sigilosamente detrás de él. En la demostración, el robot encuentra a un hombre armado al que le ordena mediante una bocina que suelte su pistola.

El objetivo de estos "perros robot" es "apoyar al policía con una primera intervención (…) para cuidar la integridad física de los elementos", explicó el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Los robots, de los cuales el municipio presentó cuatro en rueda de prensa adquiridos por 2.5 millones de pesos, serán desplegados "en caso de alguna riña", detalló García.

El Estadio BBVA, bajo el nombre de Estadio Monterrey durante el Mundial 2026, recibirá cuatro partidos del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

14 de junio, 2026 (Partido 12 - Grupo F): Repechaje UEFA vs Túnez

20 de junio, 2026 (Partido 36 - Grupo F): Túnez vs Japón

24 de junio, 2026 (Partido 54 - Grupo A): Sudáfrica vs Corea del Sur

29 de junio, 2026 (Partido 75 - Dieciseisavos de final): 1º del Grupo F vs 2º del Grupo C

