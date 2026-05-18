¿José Mourinho regresa al Real Madrid? Fabrizio Romano informa el bombazo

¡Bombazo! El reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó este lunes 18 de mayo que José Mourinho alcanzó un acuerdo verbal total con el Real Madrid para asumir el banquillo del conjunto español. De acuerdo con la información compartida por el comunicador, el entrenador portugués firmará un contrato con una duración de dos años, lo que lo mantendrá ligado al club hasta la temporada 2028.

Se dice que este movimiento responde a una necesidad urgente de la directiva encabezada por Florentino Pérez. Tras una campaña decepcionante y sin títulos bajo los mandos de Xabi Alonso y el interinato de Álvaro Arbeloa, el equipo busca recuperar la disciplina perdida.

José Mourinho viajará a la capital española la próxima semana para formalizar los documentos. Su llegada oficial se anunciaría justo después del último partido de LaLiga, donde el Real Madrid recibirá al Athletic Club en casa.

X / @FabrizioRomano

¿Por qué Mourinho dejaría al Benfica para volver a España?

José Mourinho, técnico de 63 años, finalizó el fin de semana su temporada con el Benfica en la Primeira Liga de Portugal. Aunque logró mantener al equipo invicto en el torneo local, la gran cantidad de empates lo relegó a la tercera posición.

A pesar de tener un proyecto estable en Lisboa, la llamada desde Madrid habría sido difícil de rechazar. Según información compartida por ESPN, la directiva merengue estaría dispuesta a pagar una cláusula de rescisión para liberar al entrenador de su contrato actual.

El objetivo principal de este fichaje es restaurar el orden en un grupo considerado actualmente como "ingobernable". Los recientes conflictos internos, dice ESPN, incluyendo roces públicos entre figuras como Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, aceleraron la decisión de buscar una figura de autoridad.

El impacto en el mercado y la reconstrucción del equipo

Con la información que se tiene hasta el momento de este acuerdo, el Real Madrid se prepara para una reestructuración de su plantilla. El entrenador portugués ya habría compartido con la directiva sus primeras ideas sobre los perfiles que necesita para volver a competir al máximo nivel europeo.

La afición madridista recuerda con nostalgia la primera etapa de Mourinho entre 2010 y 2013. Durante ese periodo, el equipo logró arrebatarle una liga histórica de 100 puntos al Barcelona de Pep Guardiola, además de ganar una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ahora, el reto es mayor en esta segunda etapa. El entrenador deberá reconstruir la confianza del equipo, gestionar los egos del vestuario y devolver al club a la cima de la Champions League. Todo esto, con el respaldo absoluto de la presidencia blanca.

La firma de los documentos oficiales ocurriría en los próximos días. Este movimiento no solo reconfigura el banquillo blanco, sino que promete agitar el mercado de verano en toda Europa.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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