La fase final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su punto de máxima tensión este fin de semana. El Clásico Capitalino vivirá un nuevo capítulo decisivo cuando los Pumas reciban a las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario, en el duelo correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final.

Este enfrentamiento no solo pone en juego el orgullo de ambas instituciones, sino también el ansiado boleto a las Semifinales del campeonato.

¿Cómo llegan Pumas y América a este encuentro de los Cuartos de Final?

Al tratarse del duelo de vuelta en la Liguilla, ambas escuadras son conscientes de que el tiempo de las concesiones ha terminado. Los Pumas saltarán al césped con la misión de capitalizar el fervor de su afición y las condiciones únicas que ofrece el Estadio Olímpico Universitario. Históricamente, la localía en el Pedregal ha sido un factor de intimidación y resistencia en estas instancias, un escenario donde la mística universitaria suele crecerse para inclinar la balanza en los momentos de mayor tensión. Para el conjunto auriazul, imponer su ritmo desde los primeros minutos será vital para asfixiar las aspiraciones de su rival.

Por su parte, el América se presenta bajo la sombra de la exigencia que define a la institución de Coapa: la obligación no es solo competir, sino avanzar para mantener viva la obsesión por el título. Las Águilas deberán dar una cátedra de temple y madurez táctica para gestionar la presión de un entorno hostil. En una serie de eliminación directa que ya ha regalado chispazos de genialidad, se espera que el conjunto azulcrema despliegue su versión más equilibrada, sabiendo que cualquier descuido en un duelo de esta magnitud puede sentenciar toda una temporada.

Debido al empate en el primer capítulo de estos Cuartos de Final del Clausura 2026, el escenario es de "ganar o morir". Al haber finalizado Pumas en una mejor posición durante la fase regular, el criterio de desempate global favorece a los universitarios. Por lo tanto, el América está obligado a obtener la victoria por cualquier marcador (0-1, 1-2, etc.) en territorio ajeno para sellar su boleto a las Semifinales. Cualquier otro resultado, ya sea un nuevo empate o una derrota, le otorgaría automáticamente el pase a la escuadra de la UNAM, lo que garantiza una batalla épica hasta el silbatazo final.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs América de la Liguilla - Liga MX

Para los seguidores que no asistan al partido pero no se lo quieran perder, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión, abarcando televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Domingo 10 de mayo, 19:15 horas

Domingo 10 de mayo, 19:15 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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