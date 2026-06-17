Mundial 2026: La polémica que enfrenta Corea del Sur a horas del partido contra México

Si te preguntas por qué el ambiente está tan tenso antes del esperado choque entre México y Corea del Sur, la respuesta no está en la cancha. Un micrófono abierto, burlas inesperadas y el orgullo herido de una estrella mundial acaban de desatar un boicot histórico hoy en Guadalajara.

El origen del conflicto en Verde Valle

Todo comenzó durante un entrenamiento rutinario de la selección asiática en su campamento base de Verde Valle . Un grupo de reporteros surcoreanos, sin notar que sus equipos de grabación seguían encendidos, comenzó a emitir comentarios despectivos sobre el capitán del equipo, Son Heung-min, desatando una crisis interna sin precedentes en pleno Mundial 2026.

Las burlas de los comunicadores se centraron específicamente en el servicio militar del delantero estrella del Tottenham. Los periodistas cuestionaron con dureza la validez de su entrenamiento básico de tres semanas, un beneficio que el jugador obtuvo legalmente tras ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, lo que lo eximió de cumplir los 21 meses obligatorios.

Boicot total a los medios nacionales

Al enterarse de la filtración del audio, la reacción dentro del vestuario fue inmediata y sumamente contundente. Liderados por su capitán, los jugadores decidieron cortar toda relación con la prensa de su país, cancelando entrevistas exclusivas y negándose a dar declaraciones fuera de los protocolos estrictamente obligatorios que exige la FIFA para el torneo.

La Asociación de Fútbol de Corea (KFA) no tardó en respaldar públicamente a sus futbolistas ante este ataque. A través de un comunicado oficial, la federación exigió una disculpa pública a los responsables, advirtiendo que el veto mediático se mantendrá vigente durante toda la justa mundialista si no hay una retractación clara por las faltas de respeto.

Impacto de cara al duelo de Corea del Sur contra México

Mientras el conjunto azteca afina sus últimos detalles tácticos con tranquilidad, su rival lidia con un desgaste mental evidente y una presión mediática asfixiante. La falta de conferencias de prensa previas al partido ha dejado a los aficionados surcoreanos en total oscuridad sobre el estado anímico, físico y estratégico de su plantilla titular.

Te puede interesar: Portugal abre su participación mundialista como favorito frente a Congo

La delicada situación ha escalado a tal grado que incluso provocó la supuesta renuncia de uno de los jefes de prensa de la delegación asiática. Este enorme vacío de comunicación oficial demuestra que el conflicto trascendió lo meramente deportivo, convirtiéndose en un tema de orgullo nacional y defensa del respeto hacia los ídolos que representan al país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AS