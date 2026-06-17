Mundial 2026: ¿Por qué los mexicanos deberían de interesarse por el resultado de Inglaterra vs Croacia?

Aunque México tiene la mira puesta en su segundo compromiso de la fase de grupos frente a Corea del Sur, el duelo entre Inglaterra y Croacia también merece la atención de la afición tricolor. Más allá del espectáculo que ofrecen dos de las selecciones más competitivas de Europa, este partido puede comenzar a definir el panorama de las rondas de eliminación directa y el posible camino que tendría el equipo dirigido por Javier Aguirre en caso de avanzar.

Inglaterra y Croacia protagonizaron uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada del Grupo L. Los ingleses llegan como uno de los principales candidatos al título gracias a su plantilla, mientras que los croatas, liderados por Luka Modric, buscan demostrar que aún tienen argumentos para competir con la élite mundial.

Un partido que puede influir en el camino de México

Para México, seguir este encuentro resulta importante porque el Mundial 2026 estrena un formato de 48 selecciones y una fase de eliminación directa más amplia. La posición con la que avance el Tricolor en el Grupo A determinará a qué rival enfrentará en la siguiente ronda, por lo que cada grupo comienza a perfilar posibles cruces desde las primeras jornadas.

Además, Inglaterra aparece como una de las favoritas para terminar en la cima de su sector. Si confirma ese pronóstico, aumentan las posibilidades de que otros equipos europeos de alto nivel queden distribuidos en distintas zonas del cuadro, un factor que puede modificar el camino de México hacia instancias más avanzadas . Por el contrario, una victoria de Croacia o un empate podrían hacer que el Grupo L permanezca abierto hasta la última fecha y altere la conformación de los cruces.

Otro aspecto que interesa a los aficionados mexicanos es el nivel futbolístico que muestran ambos equipos. Inglaterra es considerada una de las grandes candidatas al campeonato, mientras que Croacia ha sido protagonista en las últimas Copas del Mundo al alcanzar la final en 2018 y el tercer lugar en 2022, por lo que este partido ofrece una referencia del nivel que podrían encontrar las selecciones que aspiren a pelear por el título.

México busca dar un paso hacia la clasificación

Mientras tanto, México buscará dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final cuando enfrente a Corea del Sur. Un triunfo del conjunto nacional lo dejaría muy cerca de asegurar su clasificación, pero el desarrollo de los demás grupos también comenzará a cobrar relevancia conforme avance el torneo y se definan los posibles rivales en la fase de eliminación directa.

NG