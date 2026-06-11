Colombia llegó a la Copa del Mundo con altas expectativas y una generación de talento individual en algunos jugadores, que llegan en un buen momento a la justa para competir con el escudo de su país. El equipo está instalado en Guadalajara, hasta donde fueron seguidos por los medios cafetaleros, que han destacado la continuidad que ha tenido el proyecto del argentino, Néstor Lorenzo, quien llegó en 2022.

“Fácil el 95% lleva desde Copa América 2024, entonces esa memoria futbolística es muy importante”, fueron las palabras del corresponsal Juan Sebastián Vargas, en tanto que otro reportero, Carlos Andrés Álvarez coincidió, señalando que “la mayor fortaleza es que hay varios jugadores que se conocen y han estado por muchos años. El trabajo ya lo tienen memorizado y va a ser muy fácil que puedan acoplarse al ritmo del Mundial”.

Dentro de la selección sudamericana hay jugadores que destacan por su talento y rendimiento individual a nivel de clubes, por lo que las miradas de Colombia y el mundo estarán puestas sobre ellos para que el equipo pueda soñar en grande.

Álvarez puso en un escalón por encima del resto a Luis Díaz, el atacante del Bayern Múnich, campeón de Alemania, semifinalista de la Champions League y también con una trayectoria destacada en el Liverpool de Inglaterra. “Sin duda él es el referente, está consolidado en la élite, nosotros allá (en Colombia) entendemos que es el único jugador que forma parte de ese círculo en los mejores clubes del mundo”.

Por su parte, Vargas, además del momento de “Lucho” Díaz, subrayó que entre los que entre los jugadores que llegan con mejor momento a este verano están Jhon Arias de Palmeiras, Dávinson Sánchez del Galatasaray, Gustavo Puerta del Racing de Santander, Luis Suárez del Sporting de Portugal y Andrés Gómez del Vasco da Gama, por lo que será importante que aprovechen la inercia de su temporada para la máxima justa.

No todas las áreas están cubiertas para Lorenzo, los periodistas ven en particular dos zonas del campo en las que son más endebles. Juan Sebastián ve un hueco en el sector izquierdo y en el eje de ataque, “el volante, defensor central por izquierda, con Jhon Lucumí no se ha podido consolidar, la lateral por izquierda es en la que más ha probado Néstor. La falta de gol de los centrodelanteros en selección es grave, a pesar de que en su equipo lo hagan”.

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Carlos Andrés respaldó el análisis de las carencias ofensivas, comentando que “desde que no cuenta con Falcao, no cuenta con ese jugador definidor y te brinde garantías para alguna dificultad. Las esperanzas están en Luis Suárez pero con la selección solo ha tenido un partido bueno, en la eliminatoria contra Venezuela”.

Finalmente, ambos destacaron al portero del Atlas, Camilo Vargas, que entrena en su casa en la Academia y vivirá su primera oportunidad de defender la portería nacional en el Mundial. “Esperó, fue suplente de Ospina dos veces, le llegó la oportunidad y es prenda de garantía en el arco colombiano”, comentó Vargas. “Vemos en él. lo que percibimos, acá en México tiene la continuidad, es referente, juega en casa y eso lo hace determinante”, destacó Álvarez.

Colombia enfrenta en su grupo a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, el rival con el que pelearán el liderato del Grupo K y lo mínimo que esperan es superar las primeras rondas.

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NA