A través de un comunicado oficial, la Junta Directiva del Real Madrid C. F. anunció el nombramiento de José Mourinho como entrenador del primer equipo por las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. "The Special One" comenzará a trabajar con los merengues a partir del próximo 13 de julio.

Mourinho tendrá segunda etapa al frente del Real Madrid

El Real Madrid traerá de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club, confirmó el jueves el gigante español.

El técnico portugués llega con un contrato de tres años y comenzará oficialmente su segunda etapa el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada, indicó el club.

Mourinho no dejó a nadie indiferente en España con su estilo de dirección abrasivo, aunque innegablemente exitoso, cuando entrenó por primera vez al Madrid de 2010 a 2013.

Durante su primera etapa, llevó al Madrid a un título de liga española y una corona de la Copa del Rey. Sin embargo, se le recuerda más por su personalidad confrontacional, que terminó dividiendo a su propio vestuario y alienando a todos salvo a los aficionados más acérrimos, así como a gran parte de la prensa local.

“The Special One” llega al Madrid con una deuda importante

Ahora heredará un equipo que no ha estado a la altura y se reincorporará a un club sumido en el desorden.

El Madrid no ha ganado un título importante en dos años con el delantero estrella Kylian Mbappé a bordo. El club pasó por dos entrenadores, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, esta temporada.

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OB