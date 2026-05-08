El Real Madrid atraviesa días complicados tras una semana marcada por rumores de conflictos internos en Valdebebas. A pesar del ambiente tenso, el club recibió una noticia alentadora: Kylian Mbappé evolucionó favorablemente y superó las pruebas médicas.

La resonancia magnética no mostró ninguna rotura, únicamente una sobrecarga muscular propia de la etapa final de su recuperación.

Ayer realizó una parte del entrenamiento junto al resto del grupo, aunque posteriormente continuó con trabajo individual y sesiones junto a los fisioterapeutas, siguiendo el plan específico de recuperación establecido por el cuerpo médico.

Aunque todavía se encuentra en la fase final de recuperación, en el entorno madridista confían en que el delantero francés pueda estar disponible para disputar el clásico frente al Barcelona. Todo apunta a que entrará en la convocatoria, aunque parece poco probable que arranque como titular.

El conjunto blanco llegará al encuentro con varias ausencias importantes. A la espera de la convocatoria oficial, se prevé que el equipo tenga cinco bajas confirmadas, entre ellas Ferland Mendy y Arda Güler. El defensor francés estará fuera alrededor de cinco meses, mientras que el futbolista turco mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para la Copa del Mundo.

Además, Dani Carvajal, Éder Militao, Rodrygo Goes, Federico Valverde y Tchouaméni, tampoco estarían disponibles para el compromiso ante los blaugranas.