Por segunda ocasión en la serie, los Charros de Jalisco dejaron tendidos en el terreno a los Algodoneros de Unión Laguna en la décima entrada, al derrotarlos por pizarra de 7-6 en el estadio Panamericano y así adjudicarse el compromiso ante la novena guinda.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad de principio a fin, en un duelo sumamente parejo donde abundaron los errores defensivos y el pitcheo titubeante de ambos equipos, factores que mantuvieron el drama hasta el último lanzamiento.

Tal como ocurrió en los juegos previos, los visitantes pegaron primero. Por tercera ocasión consecutiva en la serie, Unión Laguna tomó ventaja en la segunda entrada gracias a un doble productor de Julián Escobedo que envió la primera carrera del encuentro.

La respuesta albiazul tardó en llegar, pero apareció en el cuarto episodio. Willie Calhoun conectó un batazo de dos esquinas con corredores en base y remolcó las anotaciones que le dieron la vuelta momentánea al marcador.

Sobre la loma, Kurt Heyer firmó una destacada apertura de cinco entradas y dos tercios, en las que permitió siete imparables y una sola carrera, además de recetar cinco ponches. Sin embargo, cuando parecía que Charros tenía controlado el encuentro, Miguel Aguilar no logró contener a la ofensiva visitante y Algodoneros aprovechó para fabricar un rally de tres anotaciones que cambió nuevamente el rumbo del juego.

Pero Jalisco reaccionó de inmediato. Kyle Garlick apareció con un cuadrangular de dos carreras que volvió a meter a Charros en la pelea. Más adelante, los laguneros empataron con un elevado de sacrificio de Yusniel Díaz, aunque el conjunto local respondió con un sencillo de Allen Córdoba, quien impulsó a Fargas. En la misma jugada, Michael Wielansky intentó sumarse, pero fue retirado en home.

Con la pizarra igualada, el juego se extendió a entradas extras. En la décima, Algodoneros volvió a golpear primero con un sencillo productor de Edgar Robles. No obstante, Charros mostró carácter una vez más a través de Kyle Garlick, el estadounidense impulsó la carrera del empate y posteriormente Johneshwy Fargas conectó el sencillo con el que se consumó la anotación del triunfo.

Charros de Jalisco abrirá hoy a las 19:30 horas un nuevo compromiso en casa frente a los Rieleros de Aguascalientes.

