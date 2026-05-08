Amaury Vergara destaca a los rojiblancos del Tri

El propietario de Chivas, Amaury Vergara expresó su satisfacción luego de que se restableciera el acuerdo entre los clubes de la Liga MX y la Selección Mexicana, situación que permitirá nuevamente la incorporación de futbolistas al trabajo del combinado nacional.

El dirigente rojiblanco resaltó especialmente la presencia de seis elementos del Guadalajara dentro del proceso encabezado por Javier Aguirre rumbo a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos destacó la inclusión del juvenil Luis Gabriel Rey, quien forma parte de los trabajos previos convocados por el “Vasco”.

“Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento que los seleccionados, los seis seleccionados, acuérdese que son seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR”, señaló.

Más allá de la convocatoria nacional, Amaury Vergara dejó claro que el principal objetivo inmediato del club está en el compromiso de este sábado, encuentro en el que buscarán avanzar a las semifinales, por lo que pidió mantener la unión entre todas las partes involucradas en el equipo.

“Y lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva está unida”, agregó.

Si bien Amaury Vergara habló de seis representantes rojiblancos dentro del proceso mundialista, hasta el momento únicamente cinco jugadores aparecen contemplados en la convocatoria previa. No obstante, Chivas todavía podría sumar un sexto futbolista si Richard Ledezma consigue un lugar en la lista final.

El lateral del Guadalajara no apareció inicialmente entre los convocados de la Liga MX; sin embargo, aún mantiene posibilidades de integrarse al grupo definitivo en caso de que Julián Araujo o Rodrigo Huescas no logren recuperarse a tiempo o presenten problemas físicos de cara a la justa mundialista. Bajo ese panorama, Ledezma podría convertirse en una alternativa para ocupar un lugar en la convocatoria final.