La actividad internacional del futbol continúa este viernes 8 de mayo de 2026 con una agenda cargada de encuentros en distintas ligas, copas y otros torneos. Desde Europa hasta América, la programación ofrece partidos atractivos para seguir durante toda la jornada con transmisión en diferentes plataformas.A lo largo del día habrá futbol en vivo con actividad de LaLiga, Bundesliga, Serie A y otras competencias internacionales. Si buscas qué partidos ver hoy, aquí encontrarás la cartelera completa con horarios y canales para no perder detalle de cada encuentro.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF