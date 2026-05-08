La actividad internacional del futbol continúa este viernes 8 de mayo de 2026 con una agenda cargada de encuentros en distintas ligas, copas y otros torneos. Desde Europa hasta América, la programación ofrece partidos atractivos para seguir durante toda la jornada con transmisión en diferentes plataformas.

A lo largo del día habrá futbol en vivo con actividad de LaLiga, Bundesliga, Serie A y otras competencias internacionales. Si buscas qué partidos ver hoy, aquí encontrarás la cartelera completa con horarios y canales para no perder detalle de cada encuentro.

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Levante vs Osasuna | 13:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Torino vs Sassuolo | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Nantes | 12:45 | FOX One

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Banfield vs San Martín Tucumán | 18:10 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Cádiz CF vs Deportivo | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY viernes 8 de mayo de 2026 - Championship EN VIVO

Playoffs Semi-Final

Hull City vs Millwall | 13:00 | ESPN 4, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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