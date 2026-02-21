Barcelona, a retomar el paso y el liderato de LaLiga

Este domingo a las 09:15 de la mañana, el Barcelona recibe al Levante con todo servido para recuperar las buenas sensaciones y el primer lugar de LaLiga, contra un rival que pelea por no bajar de categoría.

La última semana de los blaugranas fue para el olvido, con la inesperada goleada en la Semifinal de la Copa del Rey 4-0 cortesía del Atlético de Madrid y el lunes pasado perdieron 2-1 en su visita al Girona, resultado que les costó la cima de la tabla, pero que ahora, con la derrota del Real Madrid contra el Osasuna, pueden recuperar si demuestran una versión distinta a la de los últimos compromisos, pero no tendrán margen de error si quieren aprovechar el descuido merengue.

La buena noticia para Hansi Flick y los seguidores blaugranas es la recuperación de importantes elementos, como Pedri y Marcus Rashford. El primero, sobre todo, de mayor impacto en los controles de la media cancha catalana y la distribución del balón a la ofensiva; se había perdido siete partidos por una lesión en el bíceps femoral y, aunque no apunta a ser titular de inmediato, sí podría ver minutos este domingo en el Camp Nou.

Rashford había sufrido una contusión en la rodilla ante el Mallorca y no estuvo disponible en la semana caótica. Ahora, solo quedan Gavi y Andreas Christensen en recuperación.

Un dato que abona a las posibilidades de victoria del Barcelona es que los granotes (actualmente en una racha de tres derrotas) nunca han podido salir del Camp Nou con un solo punto. Han sido derrotados las 20 veces que han jugado en dicho estadio entre Liga y Copa del Rey. Además, los de Flick no pierden de locales desde que volvieron a su principal hogar.

Con la victoria, el Barcelona llegaría a 61 unidades en 25 partidos, se colocaría un punto por delante del Real Madrid y retomaría la cima de una liga donde la presión es cada vez mayor y permite menos errores.

