El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 21 de febrero con una agenda amplia que abarca distintos horarios y plazas del país. La programación incluye enfrentamientos que pueden influir directamente en la zona alta y media de la Tabla General, en una fase del campeonato donde cada jornada empieza a definir escenarios de cara al final de la fase regular.

Las transmisiones estarán disponibles en televisión abierta, señales de paga y streaming, lo que permite seguir cada partido EN VIVO desde múltiples dispositivos.

Esta es la agenda completa de los partidos de este sábado.

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Atlas vs San Luis | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube

León vs Santos | 19:00 | FOX One

Necaxa vs Toluca | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Cruz Azul vs Chivas | 21:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Xolos vs Mazatlán FC | 23:10 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 21 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

