Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 21 de febrero

La J7 del Clausura 2026 continúa con cinco encuentros este día, incluidos algunos que se vislumbran como partidazos, como el Cruz Azul vs Chivas

Por: Oralia López

La Liga MX vive una jornada sabatina con cinco partidos correspondientes a la Fecha 7 del Clausura 2026. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 21 de febrero con una agenda amplia que abarca distintos horarios y plazas del país. La programación incluye enfrentamientos que pueden influir directamente en la zona alta y media de la Tabla General, en una fase del campeonato donde cada jornada empieza a definir escenarios de cara al final de la fase regular.

Las transmisiones estarán disponibles en televisión abierta, señales de paga y streaming, lo que permite seguir cada partido EN VIVO desde múltiples dispositivos.

Esta es la agenda completa de los partidos de este sábado.

Partidos HOY sábado 21 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Atlas vs San Luis | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube
  • León vs Santos | 19:00 | FOX One
  • Necaxa vs Toluca | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7
  • Cruz Azul vs Chivas | 21:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5
  • Xolos vs Mazatlán FC | 23:10 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 21 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios
** Horarios del tiempo del centro de México

