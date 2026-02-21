El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 21 de febrero con una agenda amplia que abarca distintos horarios y plazas del país. La programación incluye enfrentamientos que pueden influir directamente en la zona alta y media de la Tabla General, en una fase del campeonato donde cada jornada empieza a definir escenarios de cara al final de la fase regular.Las transmisiones estarán disponibles en televisión abierta, señales de paga y streaming, lo que permite seguir cada partido EN VIVO desde múltiples dispositivos.Esta es la agenda completa de los partidos de este sábado.Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 21 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Transmisiones sujetas a cambios ** Horarios del tiempo del centro de México*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF