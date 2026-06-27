La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 entra en un momento decisivo con el duelo entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, programado para este 27 de junio en el Estadio Atlanta. Aunque las aspiraciones de ambas selecciones son distintas, el resultado tendrá un impacto directo en la definición del Grupo K y en el reparto de los boletos a la siguiente ronda.

Mientras el conjunto africano necesita una victoria y esperar una combinación favorable de resultados para mantener vivo el sueño de clasificar, Uzbekistán buscará despedirse del torneo con sus primeras unidades tras quedar sin posibilidades de avanzar. Aquí encontrarás todos los detalles del partido, incluido el horario, los canales de transmisión y el contexto con el que llegan ambos equipos.

¿Cómo llegan RD Congo y Uzbekistán?

La escuadra de la República Democrática del Congo se presenta a este tercer y definitivo partido ocupando la tercera posición del Grupo K con apenas un punto, el cual es producto de un empate y una derrota en sus dos primeras presentaciones mundialistas. El equipo africano ha mostrado un bloque defensivo relativamente sólido a lo largo del torneo, permitiendo únicamente dos goles en contra frente a rivales de alta exigencia. Sin embargo, su sector ofensivo ha carecido de la contundencia necesaria, al registrar solamente una anotación a favor, lo que los deja con una diferencia de goles de menos uno. Para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, están obligados a conseguir el triunfo frente a los asiáticos y esperar que Portugal tropiece ante Colombia, buscando superarlos mediante los criterios de desempate.

En marcado contraste, la Selección de Uzbekistán llega al cierre de la fase de grupos ubicada en el fondo del sector sin haber sumado unidades. El equipo asiático ha sufrido dos descalabros consecutivos en sus salidas previas, evidenciando serias vulnerabilidades en su zona baja al conceder un total de ocho anotaciones y marcar apenas un gol, lo que resulta en una pesada diferencia de menos siete. Matemáticamente sin posibilidades de alcanzar a los líderes del grupo, su objetivo principal será ajustar su funcionamiento colectivo, corregir los errores defensivos y buscar una victoria que les permita despedirse del torneo internacional dejando una imagen mucho más competitiva ante la mirada de los aficionados.

Dónde ver EN VIVO el partido RD Congo vs Uzbekistán del Mundial 2026

El partido del Grupo K ya cuenta con horario, sede y transmisión confirmados para México. Los aficionados podrán seguir todas las acciones en vivo a través de la plataforma oficial de la Copa Mundial 2026, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentarán el 27 de junio de 2026 a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Atlanta. En México, la transmisión será exclusiva por Pase Mundial 2026, disponible en ViX Premium.

Fecha y hora: 27 de junio de 2026, 17:30 horas (tiempo del centro de México)

27 de junio de 2026, 17:30 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Atlanta, Atlanta

Estadio Atlanta, Atlanta Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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