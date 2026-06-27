La actividad del Grupo L en la Copa Mundial 2026 alcanza su punto culminante con el enfrentamiento entre las selecciones de Panamá e Inglaterra. Este compromiso resulta fundamental para definir las posiciones finales del sector de cara a la etapa de eliminación directa. El conjunto europeo salta al terreno de juego con la encomienda de asegurar el liderato, mientras que el representativo de la Concacaf disputa su último encuentro del certamen con la intención de despedirse de manera digna tras no conseguir los resultados esperados en sus primeras presentaciones.

¿Cómo llegan Panamá e Inglaterra?

El análisis de la tabla de posiciones muestra realidades opuestas para ambas escuadras. Inglaterra se presenta a este tercer partido como líder del Grupo L con cuatro puntos, tras registrar una victoria y un empate en sus dos primeros compromisos. El equipo europeo ha mostrado capacidad ofensiva con cuatro goles a favor y ha recibido dos en contra, lo que le otorga una diferencia de goles de +2. Esta estadística los mantiene por encima de Ghana, que también acumula cuatro unidades, pero con una menor diferencia de goles.

Por el otro lado, la Selección de Panamá llega a este duelo en la última posición del grupo, sin haber sumado puntos hasta el momento. El equipo centroamericano registra dos derrotas en igual número de partidos disputados. Su balance refleja dificultades tanto en la generación de juego ofensivo como en la solidez defensiva, ya que no han logrado anotar ningún gol y han permitido dos anotaciones en contra. Con una diferencia de goles de -2, los panameños se encuentran matemáticamente eliminados y sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo mundialista.

Dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026

Los aficionados en México contarán con distintas opciones para seguir en vivo este compromiso del Mundial 2026, ya sea por televisión abierta, televisión de paga o plataformas de streaming.

El partido se disputará a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey y podrá verse completamente en directo a través de las señales de televisión abierta, además de estar disponible en los canales de televisión de paga y servicios especializados con derechos de transmisión.

Fecha y hora: sábado 27 de junio, 15:00 horas

sábado 27 de junio, 15:00 horas Estadio: Estadio Nueva York / Nueva Jersey

Estadio Nueva York / Nueva Jersey Ciudad: Nueva York / Nueva Jersey

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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