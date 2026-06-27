La actividad del Grupo L de la Copa Mundial 2026 llega a su momento definitivo este 27 de junio. Las selecciones de Croacia y Ghana se miden en el Estadio Filadelfia en un compromiso que determinará el futuro de ambos combinados en la justa internacional. Con Inglaterra y Ghana liderando el sector, el equipo europeo está obligado a buscar un resultado positivo para asegurar su permanencia en el torneo, mientras que el conjunto africano intentará consolidar su posición en la parte alta de la tabla. Este encuentro representa el cierre de la fase de grupos para estas escuadras, definiendo a los clasificados a la ronda de eliminación directa.

¿Cómo llegan Croacia y Ghana?

El panorama del Grupo L muestra una competencia sumamente cerrada tras la disputa de las primeras dos jornadas. La Selección de Ghana se presenta a este compromiso instalada en la segunda posición del sector con cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en sus juegos anteriores. El equipo africano ha fundamentado su éxito en una notable solidez defensiva, registrando un gol a favor y manteniendo su portería imbatida hasta el momento, lo que le otorga una diferencia de goles de +1. Esta situación les permite llegar con ventaja, ya que un empate frente a los europeos les bastaría para asegurar su boleto a la siguiente ronda sin depender de lo que ocurra en el enfrentamiento simultáneo entre Inglaterra y Panamá.

Por su parte, la escuadra de Croacia ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación con tres puntos, tras registrar un triunfo y un descalabro en sus presentaciones previas. El combinado europeo ha mostrado capacidad ofensiva al marcar tres anotaciones, pero ha evidenciado vulnerabilidad en la zona baja al recibir cuatro tantos, dejándolos con una diferencia de goles de -1. Para los croatas, el escenario es claro: la victoria es el resultado que les garantiza la clasificación directa a la fase de eliminación. Una derrota los dejaría fuera de la competencia, mientras que un empate los obligaría a depender de una combinación de resultados y criterios de desempate.

Dónde ver EN VIVO el partido Croacia vs Ghana del Mundial 2026

El partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo L se llevará a cabo este sábado 27 de junio de 2026. Las acciones comenzarán a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario designado para este encuentro es el Estadio Filadelfia.

Para todos los aficionados que deseen seguir cada minuto de las acciones de este compromiso, la transmisión en vivo estará disponible mediante opciones de streaming. El encuentro definitivo entre las selecciones de Croacia y Ghana podrá sintonizarse a través de la plataforma digital ViX Premium, pero con la suscripción al Pase Mundial. Es importante mencionar que, de acuerdo con la programación oficial, este partido no contará con transmisión en los canales de televisión abierta ni en los sistemas de televisión de paga tradicionales, por lo que el acceso a la aplicación mencionada será la vía para observar el desenlace del Grupo L.

Fecha y hora: sábado 27 de junio, 15:00 horas

sábado 27 de junio, 15:00 horas Estadio: Estadio Filadelfia

Estadio Filadelfia Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF