La actividad de este sábado 27 de junio marca el cierre definitivo de la tercera jornada en la fase de grupos del Mundial 2026, una fecha donde se reparten los últimos boletos para la ronda de eliminación directa. Los aficionados podrán seguir cada minuto de tensión a través de las pantallas de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales que transmiten el torneo en territorio mexicano.

La jornada presenta una cartelera de alto nivel con selecciones que buscarán dar un paso importante rumbo a la siguiente fase del torneo de la FIFA. El duelo Colombia vs Portugal, programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México), concentra buena parte de la atención por la calidad de sus plantillas y la relevancia que tiene el resultado en la lucha por la clasificación en el Grupo K.

Antes, Inglaterra se medirá a Panamá a las 15:00 horas, mientras que Argentina cerrará la actividad frente a Jordania a las 20:00 horas. Tanto ingleses como argentinos llegan con la obligación de imponer condiciones y sumar tres puntos para evitar complicaciones en sus aspiraciones de avanzar y mantenerse como firmes candidatos al título.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 27 de junio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Croacia vs Ghana | Estadio Filadelfia | 15:00 | ViX Premium

| Estadio Filadelfia | 15:00 | ViX Premium Panamá vs Inglaterra | Estadio Nueva York / Nueva Jersey | 15:00 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, ViX Premium

| Estadio Nueva York / Nueva Jersey | 15:00 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, ViX Premium RD Congo vs Uzbekistán | Estadio Atlanta | 17:30 | ViX Premium

| Estadio Atlanta | 17:30 | ViX Premium Colombia vs Portugal | Estadio Miami | 17:30 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, ViX Premium

| Estadio Miami | 17:30 | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, ViX Premium Argelia vs Austria | Estadio Kansas City | 20:00 | ViX Premium

| Estadio Kansas City | 20:00 | ViX Premium Jordania vs Argentina | Estadio Dallas | 20:00 | ViX Premium

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

OF