La FIFA anunció este martes 17 de marzo un acuerdo que calificó como "histórico" para convertir a YouTube en la plataforma preferente del Mundial 2026, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global de la competencia y acercar el contenido a una audiencia más amplia en todo el mundo.

La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, videos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.

Esto incluye el acuerdo entre la FIFA y YouTube

La principal novedad es que, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube, además de emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.

El acuerdo también contempla la publicación de contenido premium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos, para generar expectación antes del inicio del torneo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá "llegar a aficionados de todo el mundo como nunca" y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos "en el cambiante panorama mediático".

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva "global, interactiva y adaptada a los aficionados", y aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

La colaboración incluirá además la participación de creadores de contenido de todo el mundo, "que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición".

En enero pasado, la FIFA anunció un acuerdo con TikTok para convertirla en plataforma preferente del Mundial 2026, lo que permitirá a los titulares de derechos audiovisuales retransmitir en vivo momentos de los partidos a través de esta red social, además de publicar videos personalizados y acceder a contenido exclusivo producido por el propio organismo.

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