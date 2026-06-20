Raphinha sufre lesión muscular y su continuidad en el Mundial queda en duda

La victoria de Brasil sobre Haití por 3-0 en la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo dejó una preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. El atacante Raphinha abandonó el terreno de juego durante el primer tiempo debido a una lesión muscular y su participación en el resto del torneo quedó en duda.

El futbolista del Barcelona presentó molestias en la parte posterior del muslo derecho al minuto 38 del encuentro disputado en el Estadio Filadelfia . Después de recibir atención médica sobre el césped, Raphinha pidió su sustitución y fue reemplazado por Rayan. Las imágenes mostraron al jugador brasileño retirándose con signos de preocupación.

Horas después del encuentro, la Confederación Brasileña de Futbol confirmó mediante estudios médicos que el delantero sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. El organismo no estableció un plazo específico para su recuperación, aunque informó que el atacante permanecerá concentrado con el equipo y comenzará un tratamiento supervisado por el cuerpo médico.

Diversos medios brasileños y europeos señalan que el extremo estará ausente en el cierre de la fase de grupos ante Escocia y que su regreso dependerá de la evolución que presente en los próximos días. Incluso, algunos reportes apuntan a que podría perderse el resto del Mundial, aunque la Confederación Brasileña no ha emitido un comunicado descartándolo oficialmente.

La lesión representa otro contratiempo para Ancelotti , quien ya ha tenido que lidiar con diversas bajas en la plantilla brasileña. Raphinha era uno de los hombres considerados titulares dentro del esquema del entrenador italiano y había sido uno de los jugadores con mayor carga de minutos desde el inicio del proceso mundialista.

Tras el partido, Ancelotti explicó que todavía no existía un diagnóstico definitivo, pero reconoció la preocupación existente en el cuerpo técnico. En Brasil, la noticia generó reacciones entre aficionados y medios de comunicación, mientras compañeros de selección expresaron mensajes de apoyo al atacante.

Con cuatro puntos, Brasil comparte el liderato del Grupo C y se prepara para enfrentar a Escocia en Miami . Sin embargo, una de las principales incógnitas de cara a la fase de eliminación directa será la evolución de Raphinha, cuya recuperación determinará si puede volver a participar en la búsqueda del sexto título mundial para la selección sudamericana.

SV