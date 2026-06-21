Uruguay dejó escapar una victoria que parecía encaminada y terminó empatando 2-2 ante Cabo Verde en un vibrante duelo del Grupo H disputado en Miami. La selección africana hizo historia al marcar su primer gol en una Copa del Mundo gracias a un tiro libre de Kevin Pina, aunque La Celeste reaccionó antes del descanso con anotaciones de Maxi Araújo y Agustín Canobbio para darle la vuelta al marcador.

Cuando parecía que el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa tenía controlado el encuentro, un grave error entre Fernando Muslera y Mathías Olivera permitió que Hélio Varela aprovechara un regalo defensivo para firmar el empate al minuto 61. El tanto dio vida a Cabo Verde, que comenzó a creer en una nueva sorpresa mundialista tras su destacado debut ante España.

Uruguay intentó recuperar la ventaja en el tramo final y llegó a celebrar un gol que habría significado el 3-2, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR. Pese a generar más llegadas y contabilizar 13 remates contra siete de su rival, los sudamericanos no encontraron el gol de la victoria y terminaron cediendo puntos ante una combativa selección caboverdiana que sigue soñando en su primera participación mundialista.

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SV