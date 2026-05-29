La edición 2026 del Rallye de la Cerámica, una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo regional en España, quedó marcada por la tragedia luego de que un accidente ocurrido durante la competencia provocara la muerte del copiloto Samuel Ortiz y dejara gravemente herido a su hermano Jordi Ortiz, quien conducía el vehículo siniestrado.

El percance se registró durante la tarde-noche del viernes en el segundo tramo de la prueba, disputado sobre la carretera CV-189, una vía que conecta las localidades de L'Alcora y Onda, en la provincia de Castellón. De acuerdo con información difundida por el Rallye Club Costa Azahar, el automóvil número 32 sufrió un fuerte impacto mientras participaba en la competencia.

Las consecuencias fueron devastadoras, Samuel Ortiz, quien se desempeñaba como copiloto, perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad del choque. Por su parte, Jordi Ortiz fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Castellón, donde permanece ingresado en estado muy grave.

Un deporte de precisión y alto riesgo

Las competencias de rally son consideradas una de las disciplinas más exigentes del automovilismo ya que a diferencia de los circuitos cerrados, los pilotos recorren carreteras y caminos especialmente acondicionados para la prueba, enfrentando curvas cerradas, cambios de superficie y condiciones variables que demandan una coordinación absoluta entre conductor y copiloto.

En este tipo de carreras, la función del copiloto resulta fundamental porqué además de acompañar al conductor, es el encargado de leer las notas del recorrido y anticipar cada curva, desnivel o posible dificultad del trayecto, permitiendo que el piloto mantenga un ritmo competitivo con la mayor seguridad posible.

Precisamente por ello, la pérdida de un copiloto durante una prueba genera una profunda conmoción dentro de la comunidad automovilística, donde ambos integrantes del vehículo son considerados una unidad inseparable durante la competición.

Suspenden la competencia en señal de duelo

Tras confirmarse el fallecimiento de Samuel Ortiz, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica anunció la suspensión inmediata de la prueba como muestra de respeto hacia la víctima, su familia y todos los participantes del evento.

La decisión fue respaldada por el Rallye Club Costa Azahar, que expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares y allegados de los afectados en este difícil momento. La suspensión también permitió facilitar las labores de emergencia y la atención de los equipos de rescate que acudieron al lugar del accidente.

Bomberos y servicios de emergencia participaron en el rescate

El impacto dejó atrapados a ambos ocupantes dentro del vehículo de competición, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos especializados para su extracción.

En las labores participaron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars. Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para liberar a los hermanos Ortiz del interior del automóvil y permitir la actuación de los servicios médicos desplazados a la zona.

El automovilismo español lamenta la pérdida

La noticia ha generado numerosas muestras de condolencia dentro del automovilismo español, especialmente entre equipos, pilotos y aficionados vinculados al mundo de los rallies.

Samuel y Jordi Ortiz eran conocidos dentro del circuito regional por su participación en diversas competencias, donde compartían no solo la pasión por la velocidad, sino también un vínculo familiar que los llevó a competir juntos.

Mientras las autoridades continúan recopilando información sobre las circunstancias exactas del accidente, la comunidad deportiva permanece pendiente de la evolución médica de Jordi Ortiz y recuerda a Samuel Ortiz, cuya vida quedó ligada para siempre a una disciplina donde la pasión, la precisión y el riesgo conviven en cada kilómetro recorrido.

TG