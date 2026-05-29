La posible alineación de la Selección Mexicana ante Australia

La Selección Mexicana afrontará este sábado 30 de mayo uno de sus últimos compromisos de preparación antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California , en un duelo que servirá para afinar detalles y definir la lista definitiva de 26 futbolistas para el torneo.

Tras vencer a Ghana en su anterior encuentro amistoso, el cuerpo técnico del Tricolor aprovechará este compromiso para observar el rendimiento de varios jugadores que pelean por un lugar en el once inicial rumbo al debut mundialista.

Javier Aguirre perfila a su equipo titular

Aunque el estratega mexicano aún no ha confirmado la alineación oficial, diversos reportes apuntan a una base de futbolistas que podrían arrancar frente a los australianos. La intención sería probar una formación cercana a la que utilizará en la Copa del Mundo.

La portería estaría resguardada por Raúl Rangel, quien ha ganado protagonismo en los últimos encuentros de preparación. En defensa aparecerían Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, una línea que combina experiencia internacional y solidez defensiva.

La posible alineación de México ante Australia

La probable formación de la Selección Mexicana sería la siguiente:

Portero:

Raúl Rangel

Defensas:

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas:

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Delanteros:

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Esta alineación permitiría a México contar con equilibrio entre defensa y ataque, además de darle minutos a varios futbolistas que apuntan a ser piezas importantes durante el Mundial 2026.

Un partido clave antes del Mundial 2026

El encuentro frente a Australia representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre observe el estado físico de jugadores clave como Edson Álvarez y Raúl Jiménez, además de evaluar el funcionamiento colectivo del equipo ante un rival que también disputará la próxima Copa del Mundo.

Después de este compromiso, México todavía enfrentará a Serbia en su último amistoso antes de debutar en el Mundial 2026, donde abrirá su participación frente a Sudáfrica. El duelo contra Australia podría ofrecer pistas definitivas sobre el once titular que buscará ilusionar a millones de aficionados mexicanos en la máxima cita del futbol.



CA