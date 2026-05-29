¿Quién es Kevin Castañeda? El primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara está cerca de cerrar a su primer refuerzo de cara al siguiente torneo y se trata de un nombre que promete inyectar dinamismo y creatividad al mediocampo rojiblanco: Kevin Castañeda.

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Ante el interés de otros clubes importantes de la Liga MX, como el América, la directiva liderada por Amaury Vergara y el cuerpo técnico de Gabriel Milito aceleraron las negociaciones para traer de vuelta a casa a este tapatío que viene de firmar el mejor semestre de su carrera.

Perfil y trayectoria

Kevin Castañeda, nacido el 28 de octubre de 1999 en Guadalajara, Jalisco, tiene 26 años y se desempeña como mediocampista ofensivo o volante creativo .

Su trayectoria profesional comenzó con su debut en primera división con Toluca en 2018.

Posteriormente, en 2022, se unió a los Xolos de Tijuana, equipo donde alcanzó su madurez futbolística.

La llegada de Castañeda al Rebaño Sagrado se da en el punto más alto de su carrera. Bajo la dirección en Tijuana, se consolidó como uno de los centrocampistas con mayor producción de ataque en el balompié nacional.

Sus números en el torneo Clausura 2026 son contundentes: jugó 17 partidos, siendo titular en todos ellos, acumulando 1,388 minutos en cancha. Además, registró 7 anotaciones y 2 asistencias , con cuatro tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

Este gran nivel lo llevó a la Selección Mexicana a inicios de este año, debutando en enero y manteniéndose regular en las convocatorias de amistosos, incluso jugando el 23 de mayo contra Ghana. Actualmente, se encuentra considerado en la órbita del Tri .

Para el estratega argentino Gabriel Milito, quien se quedó en la orilla en las semifinales del Clausura 2026, la incorporación de Castañeda es clave .

Milito detectó que al equipo le faltaba dinamismo y pegada en el último tercio del campo, y Kevin llega para suplir esas carencias. Se espera que compita directamente por un puesto y la mítica playera "10" con Efraín Álvarez, lo que sin duda elevará el nivel del mediocampo rojiblanco .

El estilo de juego de Castañeda destaca por su excelente técnica individual, su visión para filtrar balones entre líneas y, sobre todo, su gran golpeo de media distancia, una herramienta que Chivas ha adolecido en los últimos torneos .

Este fichaje tiene un sabor especial para la afición, ya que Chivas le ganó la carrera directamente a su archirrival, que también lo tenía en el radar desde hace meses. La directiva rojiblanca se movió más rápido para asegurar el acuerdo económico con Xolos .

La oportunidad de mercado fue propicia, ya que a Castañeda le quedaba solamente un año de contrato con el club de Tijuana, lo que representaba la última oportunidad para los fronterizos de venderlo a un valor alto antes de arriesgarse a que se fuera gratis el próximo año.

Versatilidad para Gabriel Milito

Una de las razones principales por las que Milito insistió en su fichaje es su tremenda polivalencia en el mediocampo.

Kevin no es el clásico "10" estático; puede jugar suelto detrás del delantero centro, apoyando a Ricardo Marín o la "Hormiga" González , pero también sabe retrasarse para ayudar en la salida limpia del balón.

Su capacidad para romper bloques bajos será fundamental, ya que Chivas sufrió mucho en el Clausura 2026 contra equipos que se encerraban atrás .

Castañeda destaca por su conducción vertical y su agresividad para disparar de fuera del área, lo que obliga a las defensas rivales a salir a presionarlo, abriendo espacios para sus compañeros.

Kevin Castañeda llega a Chivas como un refuerzo estratégico, con un presente brillante y un futuro prometedor , listo para aportar su talento y versatilidad al esquema de Gabriel Milito y buscar el ansiado título para el Rebaño.

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