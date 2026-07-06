Suiza y Colombia protagonizarán el último partido de los Octavos de Final de la actual Copa Mundial de la FIFA este martes, con Vancouver como escenario, en un duelo que también marcará el final de la participación de Canadá como uno de los países anfitriones de la edición más grande en la historia del torneo.

Ambos equipos buscarán regresar a una instancia que ya alcanzaron en el pasado , aunque bajo distintos formatos a lo largo de la historia de los Mundiales. En el caso de Suiza, la selección helvética logró instalarse entre las ocho mejores en las ediciones de 1934, 1938 y 1954. Sin embargo, su historia reciente la tiene estancada en esta ronda, que se ha convertido en su talón de Aquiles al quedar eliminada en los Octavos de Final en cinco de sus últimas seis participaciones mundialistas.

Colombia también tiene como mejor actuación unos Cuartos de Final, alcanzados en Brasil 2014. Ahora, con una generación encabezada por James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y el propio Camilo Vargas —suplente de Felipe Ospina en aquel entonces—, buscará igualar esa histórica actuación. Tras perderse la Copa del Mundo de Qatar, el hambre de triunfo ha crecido en el campamento cafetalero.

El historial de la FIFA registra cuatro enfrentamientos entre ambas selecciones , con saldo de dos victorias para Colombia, una para Suiza y un empate. En la Copa del Mundo se enfrentaron en la Fase de Grupos de Estados Unidos 1994, cuando los sudamericanos se impusieron por 2-0. Desde entonces, estas selecciones no se cruzan desde 2007.

En el presente torneo, ambos equipos terminaron como líderes de sus respectivos grupos. Colombia finalizó por encima de Portugal, Congo y Uzbekistán, además de superar posteriormente a Ghana. Por su parte, Suiza, pese a iniciar su camino con un empate frente a Qatar, terminó en la cima de un sector que compartió con Canadá y Bosnia y Herzegovina, antes de eliminar a Argelia.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha mostrado un futbol creativo en ataque, acompañado de una gran solidez defensiva. Colombia solo ha recibido un gol en cuatro partidos , el cual llegó en su debut frente a Uzbekistán. Desde entonces, Camilo Vargas acumula tres encuentros consecutivos sin permitir anotaciones.

En ofensiva, Luis Díaz representa una amenaza constante por la banda izquierda; James Rodríguez continúa aportando experiencia y jerarquía para manejar los tiempos del partido, mientras que Juan Fernando Quintero ha sido el futbolista capaz de destrabar encuentros cerrados, como ocurrió frente al Congo en Guadalajara.

El equipo dirigido por Murat Yakin apuesta por la disciplina táctica como una de sus principales fortalezas, un aspecto que ha ido perfeccionando conforme avanzó el torneo, especialmente después del amargo empate que sufrió ante Qatar en los minutos finales. Granit Xhaka y Manuel Akanji aportan equilibrio y experiencia, mientras que Johan Manzambi se ha consolidado como una inesperada revelación ofensiva, complementando a Breel Embolo, quien finalmente rompió su sequía goleadora frente a Argelia.

La escuadra helvética tendrá a su favor la adaptación a las condiciones de Vancouver, ciudad donde disputó sus dos compromisos más recientes. No obstante, Colombia saldrá respaldada por el orgullo de su futbol y por una afición que la ha acompañado en cada sede del torneo , convencida de que este equipo nunca puede darse por vencido.

SV