Cristiano Ronaldo dice adiós a los Mundiales con récord histórico

Cristiano Ronaldo debutó en Alemania 2006 y ha jugado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y este último; Canadá/México/ EU 2026.

La eliminación de la Selección de Portugal a manos de España en la Copa del Mundo 2026 no solo significó el final del camino para la escuadra portuguesa en el torneo, sino también la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de los escenarios mundialistas, cerrando un capítulo dorado en los libros del balompié internacional.

A sus 41 años, el legendario delantero saltó a la cancha para disputar sus últimos minutos con la camiseta de su país en un Mundial, dejando tras de sí un legado de perseverancia, disciplina y una ambición competitiva que redefinió el futbol moderno.

El sexto Mundial: Una marca para la eternidad

El simple hecho de haber pisado el césped en la justa norteamericana de 2026 consagró a Cristiano Ronaldo con un récord histórico absoluto. El "Bicho" se ha convertido en el primer y único futbolista en la categoría varonil en disputar seis Copas del Mundo distintas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Esta proeza física y deportiva demuestra la inigualable longevidad de un jugador que se mantuvo en la élite durante más de dos décadas, desafiando el paso del tiempo y las exigencias de un deporte cada vez más vertiginoso.

Los números de un gigante en Copas del Mundo

El adiós de Cristiano Ronaldo no solo se enmarca en la nostalgia, sino en una estadística que construyó edición tras edición. Entre los hitos más destacados de su carrera mundialista se encuentran:

Goles en múltiples ediciones: CR7 ostenta el récord de haber marcado en seis justas mundialistas diferentes.

CR7 ostenta el récord de haber marcado en seis justas mundialistas diferentes. Capitanía histórica: Se despide como el jugador que más veces ha portado el gafete de capitán con la selección portuguesa en la historia de los Mundiales, siendo el líder indiscutible de su nación

Se despide como el jugador que más veces ha portado el gafete de capitán con la selección portuguesa en la historia de los Mundiales, siendo el líder indiscutible de su nación Uno de los pocos en alcanzar doble dígito de goles en la historia reciente del torneo

Un adiós entre aplausos y reconocimiento global

Aunque el sueño de levantar el trofeo más codiciado del mundo se esfumó en su último intento frente a la escuadra española, el reconocimiento mundial hacia su figura fue unánime.

Los Mundiales extrañarán la icónica celebración del número '7', pero su nombre ya ha quedado grabado con letras de oro en la historia eterna de las Copas del Mundo.

NG