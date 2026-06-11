Cristian Martinoli pide perdón a Julián Quiñones tras su gran actuación ante Sudáfrica

La actuación de Julián Quiñones en el debut de México en el Mundial 2026 provocó un inesperado cambio de postura en Christian Martinoli, quien reconoció públicamente que había sido uno de sus principales críticos y terminó ofreciendo una disculpa simbólica después del gol ante Sudáfrica.

Martinoli cambió de opinión tras el gol de Quiñones

Antes del Mundial, Martinoli había cuestionado la presencia del delantero naturalizado en la Selección Mexicana, argumentando que un futbolista nacido fuera del país debía marcar una diferencia importante para justificar su convocatoria. Sin embargo, el atacante respondió en la cancha.

Durante la transmisión del partido entre México y Sudáfrica, el comentarista sorprendió con una frase que rápidamente se hizo viral:

“Yo no te quería, pero perdóname”.

Con esas palabras, Martinoli reconoció el impacto que tuvo Quiñones en el arranque del Mundial 2026 y dejó atrás las críticas que había realizado meses atrás.

Julián Quiñones hizo historia con México

El delantero abrió el marcador en la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, anotando el primer gol del Mundial 2026 y convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada inaugural.

Además de su anotación, Quiñones fue uno de los jugadores más destacados del encuentro, generando peligro constante y consolidándose como una pieza clave en el esquema de Javier Aguirre.

La polémica por los naturalizados

La naturalización de Quiñones había generado debate entre aficionados y analistas. Martinoli fue una de las voces más críticas respecto a su convocatoria, pero la respuesta del atacante en la cancha terminó por modificar esa percepción.

Con su actuación ante Sudáfrica, Julián Quiñones se perfila como uno de los hombres más importantes para México en la Copa del Mundo y consiguió incluso que uno de sus mayores detractores admitiera públicamente su error.

CA