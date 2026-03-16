¿Quién fue Pablo Jurado, fallecido exjugador del Toluca a los 22 años?

El futbol mexicano se encuentra de luto en estos momentos, luego de que se diera a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exportero del Toluca, quien murió a la corta edad de 22 años .

La noticia fue confirmada y lamentada por distintas figuras del balompié mexicano, quienes enviaron mensajes de condolencias a familiares y amigos del futbolista.

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Pablo Jurado se desempeñó como portero y formó una parte importante de la cantera escarlata durante muchos años, defendiendo el arco del club en las distintas divisiones inferiores. A lo largo de su proceso de formación, participó en la Sub-17, Sub-20 y Sub-23, donde siempre buscó el sueño de poder llegar al primer equipo.

El joven portero permaneció dentro del club hasta el verano de 2024, cuando el equipo le informó que no continuaría más su relación laboral con este.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles o las causas sobre su fallecimiento, únicamente la triste noticia de su deceso.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, la Liga MX publicó un mensaje en redes sociales en el que lamentó el fallecimiento del exfutbolista y expresó su solidaridad con sus familiares.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín.



Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos.



Que descanse en paz. ��️ pic.twitter.com/s3T1K0sBHR— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 16, 2026

A su vez, el presidente de la liga, Mike Arriola, también se pronunció al respecto y envió un mensaje de apoyo a la familia del joven guardameta en este difícil momento de duelo.

Lamento mucho la partida de Pablo Jurado Serafín. Mis condolencias y solidaridad para su familia en estos momentos de profundo dolor. Deseo que encuentren paz y fortaleza ante esta irreparable pérdida. https://t.co/NP7yRwgeuY— Mikel Arriola (@MikelArriolaP) March 16, 2026

Por su parte, el Club Deportivo Toluca compartió también un breve comunicado para informar el hecho y comunicar sus condolencias.

Descanse en paz ��️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11— Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

La noticia ha provocado una profunda tristeza dentro del fútbol mexicano.

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AR