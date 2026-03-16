Luego de hacer escala en el desierto de California, el mundo del tenis viaja a Miami para el siguiente Masters de la temporada a partir del miércoles , en el que la presión para algunos jugadores aumentará si quieren defender su posición en el ranking mundial, mientras que otros pueden aprovechar y recortar diferencias para escalar antes de la gira de arcilla.

En la batalla por el número uno, si bien no habrá cambios a final de mes, Jannik Sinner puede seguir acercándose a la cima. El título del italiano en Indian Wells disminuyó mil puntos la diferencia con Carlos Alcaraz a 2 mil 250, una cantidad aún considerable, pero que puede ser menor si consigue el “Sunshine Double”, aunque el español, en gran estado de forma, no defiende más que diez unidades en Florida, así que pasar de la segunda ronda será ganancia.

Después vendrá la tierra batida, donde Sinner no defiende puntos antes de Roma, por lo que cualquier suma de victorias en Montecarlo y alguno de los ATP 500 como Barcelona o Múnich también representarán avance; Alcaraz defiende el título en el Principado y 330 puntos más en Cataluña que serán clave para llegar a Madrid y Roma, antes de Roland Garros.

Quien tiene garantizada una caída es Novak Djokovic . El serbio no participará en Miami por lesión, dejando ir 650 puntos de la final el año pasado y le cederá el lugar a Alexander Zverev, independientemente de lo que logre el alemán esta quincena, en la que otros como Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur o Taylor Fritz necesitarán trascender bastante si desean ascender.

En la WTA, Aryna Sabalenka piensa en refrendar su trono en Florida y tiene una cómoda ventaja sobre Elena Rybakina de más de 3 mil 200 puntos, sin embargo, hay una disputa de solo mil 100 unidades de distancia en el resto del top 5, con Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff y Jessica Pegula, finalista el año pasado. Swiatek logró cuartos de final, Gauff octavos y Rybakina las segunda ronda, por lo que serán sus objetivos a superar.

De cara a los torneos en polvo de ladrillo, Coco Gauff, campeona de Roland Garros es la que más puntos defenderá, con 3 mil 408 en cuatro torneos, con el título de Grand Slam y finales en Madrid y Roma . Le sigue Sabalenka con 2 mil 840, con la mayoría en la corona de la capital española y la final del Abierto de Francia. Rybakina es la de menor carga con solo 870 unidades en juego, 500 de ellas sumadas con el triunfo en Estrasburgo.

SV