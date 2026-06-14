El periodista deportivo Mauricio Ymay se vio envuelto en una fuerte controversia luego de que se viralizaran unas declaraciones realizadas en un podcast, donde habló sobre las manifestaciones registradas en la Ciudad de México en los días previos al partido inaugural de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Sus comentarios generaron una inmediata reacción entre usuarios de redes sociales, activistas y diversos sectores de la opinión pública, quienes cuestionaron el tono de sus palabras y las medidas que sugirió para evitar bloqueos y protestas durante uno de los eventos deportivos más importantes celebrados en el país.

La polémica creció rápidamente después de que fragmentos del programa comenzaran a circular en distintas plataformas digitales, provocando miles de comentarios y críticas dirigidas al comunicador.

Las declaraciones que encendieron el debate

Durante una emisión del podcast Off The Record, Ymay expresó su opinión sobre la forma en que las autoridades pudieron haber actuado para impedir las movilizaciones sociales registradas en el contexto de la inauguración mundialista.

En ese espacio señaló que el Gobierno debió utilizar: "tanquetas, agua con potencia, balas de goma. Vámonos. ¿Y sabes cuándo va a volver el caos de la ciudad? Nunca más… Agua, agua, balas de goma. Pum, pum, pum, pum, pum".

Las declaraciones fueron interpretadas por numerosos usuarios como una propuesta de represión hacia quienes ejercían su derecho a manifestarse, situación que provocó una intensa discusión en plataformas digitales.

Diversas voces también señalaron que los comentarios parecían restar importancia a las demandas y problemáticas que motivaron las protestas, además de normalizar mecanismos de control que históricamente han sido cuestionados por organismos defensores de derechos humanos.

El conductor responde a la controversia

Ante la magnitud de las críticas y la difusión masiva del video, Mauricio Ymay decidió emitir un posicionamiento público a través de sus redes sociales oficiales.

En su mensaje explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y aseguró que nunca tuvo la intención de atacar o desacreditar las causas que originan las movilizaciones sociales.

Captura de pantalla. X / @MauricioYmay

El periodista afirmó que "mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad".

Asimismo, subrayó que "En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan".

Reconoce el impacto de sus palabras

Dentro de su comunicado, Ymay también reflexionó sobre la responsabilidad que implica dirigirse a una audiencia amplia y reconoció que sus expresiones generaron interpretaciones distintas a las que pretendía transmitir.

"Sin embargo, también entiendo que las palabras tienen un peso especial cuando se expresan en un espacio público. He dedicado toda mi vida profesional a la comunicación y sé que una idea puede ser interpretada de formas distintas a como fue concebida originalmente. Por eso considero importante escuchar con atención las reacciones que mis comentarios provocaron y reflexionar sobre ellas", dijo.

Sus declaraciones buscaron responder a las críticas surgidas durante los últimos días, especialmente en medio de la atención mediática que ha generado el Mundial 2026.

Ofrece una disculpa a las familias afectadas por la violencia y la injusticia

En otro fragmento del mensaje, el comunicador expresó empatía hacia las personas que enfrentan situaciones difíciles en el país y reconoció que sus palabras pudieron resultar ofensivas para algunos sectores de la población.

Ymay agregó que "como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios".

La declaración fue interpretada como un intento por asumir responsabilidad ante la polémica y tender un puente con quienes manifestaron su inconformidad.

Asume la responsabilidad de su labor como comunicador

Para concluir, Mauricio Ymay agradeció a quienes expresaron críticas y desacuerdos respecto a sus comentarios, al considerar que estas reacciones forman parte del diálogo público.

Además, reiteró que comprende la responsabilidad que implica contar con un espacio de comunicación y reconoció la importancia de reflexionar sobre el alcance que pueden tener las palabras cuando son emitidas desde medios de amplia difusión.

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