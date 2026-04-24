Quién es Francisco Iturbide, directivo que se perfila como nuevo presidente de la Liga MX

La Liga MX se encamina hacia una reconfiguración profunda en su estructura, y el nombre de Francisco Iturbide comienza a tomar fuerza como el principal candidato para asumir la presidencia del organismo. Esto ocurre tras la reciente Asamblea de Dueños, donde se sentaron las bases de una transformación que redefine el modelo de gestión del futbol profesional en el país.

En un hecho considerado histórico, los 18 clubes del máximo circuito aprobaron la independencia jurídica de la liga respecto a la Federación Mexicana de Futbol. Con esta decisión, la Liga MX pasará a operar como una asociación civil con autonomía, lo que abre la puerta a una nueva etapa institucional. Dentro de este escenario, Iturbide emerge como una figura clave para encabezar la transición hacia un modelo más independiente.

Cabe recordar que, tras la salida de Juan Carlos Rodríguez y la designación de Mikel Arriola como Alto Comisionado, el organismo había quedado sin un presidente formal. Este vacío directivo es el que ahora se busca cubrir con un perfil que responda a las nuevas exigencias estructurales de la liga.

¿Quién es Francisco Iturbide?

Desde el ámbito interno, Iturbide ha construido su trayectoria dentro de la propia estructura del futbol mexicano. Actualmente se desempeña como Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo, posición desde la cual ha consolidado un perfil técnico y operativo.

Nacido el 26 de junio de 1989, cuenta con 36 años y una formación que incluye su paso como delantero en categorías juveniles del Club América, así como experiencia en el Alebrijes de Oaxaca, aunque sin debutar en la primera división.

Lejos del protagonismo mediático que caracterizó a Arriola por su pasado político, Iturbide ha destacado por un enfoque más técnico y organizacional. Desde su incorporación en 2025 a la estructura directiva, ha ganado respaldo institucional gracias a su conocimiento interno y capacidad de gestión, cualidades que han sido reconocidas dentro de la propia liga.

Si bien su eventual nombramiento aún deberá pasar por procesos formales, incluida la aprobación del denominado “G8”, se prevé que los cambios en la presidencia de la Liga MX se concreten hacia 2027. De confirmarse, su llegada marcaría el inicio de una nueva etapa en la gobernanza del futbol mexicano.

MF